Inauguran la Ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Municipal DIF de Corregidora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:04:38
Corregidora, Querétaro, 26 de enero de 2026.- El presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gabriela Trápala, inauguraron la Ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Municipal DIF; un área segura, cómoda y adecuada para la espera durante sus procesos de atención, así como un entorno propicio para la realización de terapias psicológicas, mediante el uso de material didáctico, sensorial y cognitivo que favorezca el bienestar emocional y el desarrollo integral.

Gabriela Trápala agradeció a las y los integrantes del Gabinete Municipal, así como a las y los regidores por sus donaciones para el equipamiento de la ludoteca, ya que refleja un compromiso real con la niñez y con una atención con enfoque de derechos.

“Hoy damos un paso muy importante en la garantía de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta ludoteca no es solo un espacio físico: es un lugar pensado para su protección, su bienestar emocional y su desarrollo integral, en un entorno seguro y digno”.

Recordó que en agosto del año pasado, se inauguraron las nuevas instalaciones del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del municipio de Corregidora, permitiendo que, por primera vez, desde la creación en 2017 de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Unidad de Protección Integral de Personas en Situación de Vulnerabilidad, ambas instancias cuenten con instalaciones propias.

