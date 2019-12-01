Inauguran el Congreso Violencia Sexual en el Entorno Educativo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- Con el objetivo de apoyar en la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia infantil, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF, Manuel Hernández Rodríguez, asistió a la inauguración del Congreso 2025 “Violencia Sexual en el Entorno Educativo”, que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus Querétaro.

Hernández Rodríguez mencionó que el SEDIF y la Procuraduría siempre han sido aliados de instituciones como Renace PAS A.C., para trabajar juntos y lograr que transcienda la impartición de justicia; por ello, se pronunció por limitar el uso del celular en redes sociales, proteger a las y los niños de la violencia digital, y continuar homologando las valoraciones a través de un consejo técnico especializado que atiende los casos más delicados para que se puedan juzgar bajo un espectro más estricto y con perspectiva de infancia.

“Es uno de los temas más sensibles y que generan mayor afectación en las niñas y niños que lo sufren; realmente un niño puede estar en terapia dos años para acudir con ello, y en la adolescencia tendrá un momento muy complicado de enfrentarlo, cuando tenga parejas y después en edad adulta, por ello es importante prevenir atender y sancionar”, dijo.

Mónica Gutiérrez Morales, presidenta de Fundación Renace PAS A.C., indicó que este congreso en un espacio de reflexión, análisis y acción para docentes, estudiantes, especialistas y público en general comprometido con la construcción de entornos seguros y respetuosos en las instituciones educativas.

Como invitada de honor estuvo la niña escritora Daira Martínez Mejía, quien alentó a las y los niños a ser valientes, no quedarse callados y abrir los ojos ante sus posibles agresores; a no confiar en los extraños, pero también a formar refugios seguros, porque quienes los dañan, dijo, también pueden estar en su entorno escolar o familiar, por eso invitó a las autoridades a consolidar instituciones fuertes y no victimizar a los infantes.

En este evento estuvieron el rector de la Universidad UNITEC, Edgar Argel Iturbe Luna; la jefa de Vinculación de Organizaciones de la Sociedad Civil del SEDIF, Beatriz Carrera Ahedo; el presidente del Consejo Directivo de la Comisión de Salud de Coparmex, Miguel Ángel Villatoro Padilla; y el director del Instituto Municipal de los Derechos Humanos e Inclusión Social del Municipio de Querétaro, José Rolando Valdez Nieto, entre otros.