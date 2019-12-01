Inaugura Raúl Zepeda la edición 16 del Festival Morelia en Boca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 15:48:06

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, inauguró la edición número 16 del Festival Morelia en Boca, un encuentro que celebra la riqueza gastronómica, la identidad cultural y las tradiciones de la entidad.

Durante el acto inaugural, Zepeda Villaseñor reconoció la importancia de fomentar actividades turísticas y culturales que contribuyan al desarrollo de Morelia y Michoacán, al tiempo que destacó el valor de la gastronomía como un elemento que fortalece la identidad de los pueblos y genera vínculos entre las comunidades.

En su mensaje destacó el concepto de “Celebrar comunidad”, eje elegido por el festival que, mediante la participación de los habitantes de Santa Fe de la Laguna, invita a reflexionar sobre la relación entre la cocina, el territorio, las tradiciones y quienes mantienen vivo el patrimonio gastronómico.

Asimismo, reconoció que el Gobierno de Michoacán ha sido un promotor constante del evento, el cual contribuye a proyectar la riqueza gastronómica y cultural del estado, además de impulsar el turismo y generar espacios de intercambio entre cocineras, cocineros, productores y representantes del sector.

Como parte de las actividades del festival, se entregaron reconocimientos a Jair Téllez y Natalia Badán por sus aportaciones al ámbito gastronómico.