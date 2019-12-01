Inaugura Morelia experiencia inmersiva de la Universidad Montrer en la Plaza de Armas

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2026.– Como parte de las actividades conmemorativas del Día de Muertos, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, acompañó la inauguración de “Una noche para la memoria”.

Se trata de una experiencia inmersiva instalada por la Universidad Montrer en la Plaza de Armas, que invita a morelianas, morelianos y visitantes a reencontrarse con las tradiciones que dan identidad a México.

El montaje ofrece un espacio dedicado a la memoria, la tradición y el recuerdo de quienes han trascendido, a través de una propuesta que combina elementos visuales y simbólicos propios de una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana a través de cuatro altares monumentales y 14 tapetes en uno de los íconos más representativos para Morelia como lo es la Plaza de Armas.

Entre los principales atractivos se encuentra también una proyección que ofrece la experiencia con el uso de tecnología, luz y sonido de cómo se recuerdan y viven estas tradiciones, el cual ha sido ya un distintivo de este gran montaje que realiza la institución educativa.

Esta iniciativa fortalece la oferta cultural y turística de Morelia durante la temporada de Día de Muertos, al sumar espacios de encuentro y convivencia en el centro histórico, donde la arquitectura, las expresiones artísticas y las tradiciones se convierten en parte de una experiencia que distingue a la capital michoacana como destino turístico.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, agradeció la participación de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, cuyo esfuerzo coordinado hizo posible la realización de este montaje que además contó con la colaboración de diversas dependencias municipales.

Asimismo, con este evento se ofrecen experiencias que enriquecen la visita de turistas nacionales e internacionales e impulsan la economía de los prestadores de servicios turísticos y conexos al turismo, como restaurantes, bares, hoteles, tranvías, guías de turismo y comercio.

La instalación permanecerá abierta al público hasta el 02 de noviembre, por lo que se invita a las familias morelianas y a quienes visitan la ciudad a recorrer este espacio y disfrutar de una propuesta que celebra la memoria colectiva y el valor de las tradiciones mexicanas.