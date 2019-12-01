Inaugura Marco Del Prete segunda fase del Centro de Competencias de Siemens Energy en Querétaro

Inaugura Marco Del Prete segunda fase del Centro de Competencias de Siemens Energy en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:55:20
Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la ceremonia de inauguración de la segunda fase del Centro de Competencias de Siemens Energy en Querétaro, proyecto que atenderá el requerimiento de talento especializado a nivel global, lo que convierte a México en el principal espacio de operaciones, innovación y desarrollo de talento para la empresa en la región.

Dicho Hub de Competencias tiene un enfoque en ingeniería y digitalización en donde las personas van a adquirir conocimientos para proyectos de talla mundial; con esta expansión se llegará hasta 750 colaboradores para este 2026 y a mil para el 2028.

El funcionario estatal resaltó la confianza que Siemens Energy tiene en Querétaro para instalar la segunda fase de su competence hub, y aseguró que desde su primera etapa se han cumplido los retos que se han presentado, de mano del talento queretano que es parte del liderazgo global.

“Las personas que aquí trabajen en proyectos tecnológicos de alto valor tendrán capacidades técnicas y con ellas brindarán competitividad al estado. Esto nos llena de orgullo y nos compromete más a contar con educación de calidad, mantener las condiciones de seguridad de la entidad, cuidar el medio ambiente y generar mayores oportunidades”, agregó.

Siemens Energy apoya la transición hacia un mundo más sostenible, desde la generación y transmisión energética hasta el almacenamiento; incluye tecnología de energía convencional y renovable, como turbinas de gas y vapor, centrales eléctricas híbridas operadas con hidrógeno, generadores y transformadores.

En su oportunidad, el Managing Director de Siemens Energy Latam-North, Javier Pastorino, expresó que México juega un papel preponderante en la resiliencia, en aumentar la productividad y eficiencia y el uso de inteligencia artificial en las cadenas de valor. Asimismo, comentó que para 2028 se espera que mil personas formen parte del competence hub, donde actualmente el 25 por ciento de los liderazgos son mujeres y el 90 por ciento del talento del Competence Hub, trabaja en proyectos globales.

Finalmente, la directora del Centro de Competencias Américas, Cristina Valadez, indicó que la organización conecta países para acelerar la transición energética y explicó que en el competence hub se forman líderes para Siemens Energy, como un semillero de talento que es reconocido en programas locales y globales. Igualmente señaló que en Querétaro innovamos y conectamos con talento de México para el mundo.

