Inaugura Marco Del Prete el Supplier Symposium de Bombardier

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, inauguró el Supplier Symposium 2025 de Bombardier, evento en el que presentó la ponencia "Impulsando la industria aeroespacial mediante el desarrollo estratégico de proveedores y oportunidades de financiamiento en México".

Durante el acto, agradeció a Bombardier por la organización de este tipo de eventos, ya que es una forma de poner a trabajar a la triple hélice para satisfacer las necesidades de la industria; además, aseguró que Querétaro es otro luego de la llegada de Bombardier, ya que con ellos se desarrolló la industria aeroespacial en la entidad.

El funcionario estatal destacó que la industria aeroespacial queretana se distingue como motor de innovación tecnológica, toda vez que cuenta con una alta inversión en investigación que integra inteligencia artificial, materiales compuestos y prácticas sustentables, además de que fomenta el desarrollo de talento especializado.

Al tomar la palabra, el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, subrayó que la historia de Bombardier inició en Querétaro hace alrededor de 20 años, inversión que ha sido mutuamente benéfica para ambas regiones y es prueba de que hacemos grandes cosas juntos. De igual forma resaltó el papel de Canadá en la industria aeroespacial e indicó que la clave para fortalecer la relación bilateral, está en colaborar en temas como defensa e innovación en el sector aeronáutico.

Finalmente, la gerente general y directora de Adquisiciones de Bombardier, Shauna Gamble, señaló que la primera edición del simposio está llena de colaboración, innovación y progreso sustentable, temas que se traducen en nuevas oportunidades para consolidar el ecosistema aeroespacial.