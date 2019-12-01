Inaugura Marco Del Prete el Supplier Symposium de Bombardier

Inaugura Marco Del Prete el Supplier Symposium de Bombardier
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 16:44:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, inauguró el Supplier Symposium 2025 de Bombardier, evento en el que presentó la ponencia "Impulsando la industria aeroespacial mediante el desarrollo estratégico de proveedores y oportunidades de financiamiento en México". 

Durante el acto, agradeció a Bombardier por la organización de este tipo de eventos, ya que es una forma de poner a trabajar a la triple hélice para satisfacer las necesidades de la industria; además, aseguró que Querétaro es otro luego de la llegada de Bombardier, ya que con ellos se desarrolló la industria aeroespacial en la entidad. 

El funcionario estatal destacó que la industria aeroespacial queretana se distingue como motor de innovación tecnológica, toda vez que cuenta con una alta inversión en investigación que integra inteligencia artificial, materiales compuestos y prácticas sustentables, además de que fomenta el desarrollo de talento especializado.

Al tomar la palabra, el embajador de Canadá en México, Cameron McKay, subrayó que la historia de Bombardier inició en Querétaro hace alrededor de 20 años, inversión que ha sido mutuamente benéfica para ambas regiones y es prueba de que hacemos grandes cosas juntos. De igual forma resaltó el papel de Canadá en la industria aeroespacial e indicó que la clave para fortalecer la relación bilateral, está en colaborar en temas como defensa e innovación en el sector aeronáutico. 

Finalmente, la gerente general y directora de Adquisiciones de Bombardier, Shauna Gamble, señaló que la primera edición del simposio está llena de colaboración, innovación y progreso sustentable, temas que se traducen en nuevas oportunidades para consolidar el ecosistema aeroespacial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Capacita POES a Policías Municipales de Querétaro en técnicas y tácticas especializadas
Aseguran plantíos de estupefacientes y laboratorios clandestinos en Chihuahua
Blindaje Apatzingán: Fortalece operativo interinstitucional
Más información de la categoria
Hallan camioneta baleada en tenencia de Morelia, Michoacán
Congreso de Michoacán confirma sesión solemne en Apatzingán pese a asesinato de líder limonero; escuelas cancelan su participación en el desfile del 22 de octubre
Impunidad fomenta asesinatos de luchadores sociales; quienes asesinaron a Hipólito Mora son verdugos de los limoneros: Memo Valencia
Impunidad y amenazas a dos años del atentado en vivo contra el activista Julio Acosta en Apatzingán, Michoacán: Jesús “El Lobo” Rangel sigue activo pese a denuncias por desaparición de personas y vínculos con el crimen
Comentarios