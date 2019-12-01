Inaugura Marco Del Prete Data Cool 2025 en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- Querétaro se ha convertido en el valle de los data centers, porque es un lugar con una ubicación estratégica, un estado seguro en donde se respetan los derechos de sus habitantes y con certeza jurídica, así lo indicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la inauguración del Innovation Talks Data Cool 2025, evento organizado por la empresa Schneider Electric.

El funcionario estatal dio a conocer que en Querétaro se trabaja todos los días para atraer nuevas inversiones en nuevos rubros como el de tecnología, para que se genere desarrollo, pero a través del cuidado del medio ambiente.

"El que empresas como Schneider junte a sus clientes, proveedores y aliados comerciales en Querétaro da certeza de que aquí se hacen las cosas correctas, de que estamos concentrados en que se cuide el medio ambiente (...) y vamos a seguir trabajando para que empresas que generan valor a través de la tecnología sigan llegando", puntualizó.

El vicepresidente de Secure Power de Schneider Electric, Mario Maldonado, señaló que Querétaro es un polo estratégico de desarrollo tecnológico y digital tanto de México como de Latinoamérica, se ha consolidado como un hub de centros de datos gracias a su infraestructura, conectividad, talento humano y la visión de futuro de todos sus habitantes, por lo que no es casualidad que lleguen las inversiones más importantes del sector.