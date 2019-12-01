Inaugura Jeovana Alcántar techumbre en el CEMSAD 04 de la Tenencia de Agostitán de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- En gira de trabajo por la Tenencia de Agostitán, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y funcionarios municipales, inauguró la Techumbre en el CEMSAD 04 de dicha localidad beneficiando a maestros, alumnos y padres de familia que contarán con un lugar digno, donde podrán realizar diversas actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas sin tener que exponerse al sol ni a la lluvia.

La alcaldesa, al dirigirse a los presentes, manifestó que más de 200 obras se suman a las acciones que lleva a cabo esta administración en beneficio de los ciudadanos, obras como aulas, techumbres, bardas perimetrales, apoyos diversos a diferentes alumnos de instituciones educativas, sin faltar servicios básicos; reconoció el trabajo de directivos y padres de familia por el esfuerzo que realizan a diario para sacar adelante a estos jóvenes alumnos que se han caracterizado por su ímpetu y deseo de seguir estudiando y posicionar al municipio de Hidalgo y su institución muy en alto.

Reiteró el compromiso de seguir coordinando las acciones en favor de la educación en todos sus niveles, siempre sumando el esfuerzo de la federación, estado y municipio, pero también de los directivos, maestros y padres de familia, porque la participación ciudadana es fundamental para lograr cosas positivas; exhortó a los jóvenes alumnos a construir sus sueños y luchar por ellos, siempre respetando a sus padres y maestros, porque la juventud estudiantil son grandes hombres y mujeres que necesita México, Michoacán y el municipio de Hidalgo.

Agradeció el respaldo de las y los regidores, quienes han dejado los colores partidistas para ponerse la camiseta de la ciudadanía y con ello respaldar todas las acciones en pro de los habitantes de nuestro municipio, demostrando que Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

Las especificaciones de esta obra consisten en la construcción de la techumbre en el CEMSAD 04 de la Tenencia de Agostitlán en un área de 40 metros de largo por 15.40 metros de ancho y una altura de 5 metros en perfiles HSS en una superficie de 616 metros cuadrados, 645.20 metros cuadrados de área laminada, 11 bajadas pluviales con tubería de P.V.C. de 4 pulgadas y 118.30 metros de canaleta de lámina galvanizada, reposición de cadenas de concreto (7.65 M), reposición de firmes de concreto (5.85 metros cuadrados), reposición de área adoquinada (3.90 metros cuadrados) y 191.23 metros de pintura para marcado de líneas del área de juego en cancha de basquetbol.