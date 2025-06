Inaugura Jeovana Alcántar la construcción de la línea de conducción de agua potable al tanque de almacenamiento de Las Grutas

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 16 de junio de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de funcionarios municipales, inauguró la construcción de la línea de conducción de agua potable al tanque de almacenamiento de este vital líquido, así como el banderazo de arranque de la construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en la localidad de las Grutas beneficiando a todos los habitantes de esta localidad.

La alcaldesa al dirigirse a los presentes, expresó estar muy emocionada de estar en esta localidad de Las Grutas, inaugurando la línea de conducción de agua potable al tanque de almacenamiento y el arranque a la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, atendiendo el problema de la falta de este vital líquido; dijo que, para la administración municipal, es muy satisfactorio que la comunidad pueda contar con este servicio tan necesario y puedan disfrutar de este vital líquido.

Comentó que estos trabajos se logran con voluntad, con deseo de servicio, ejecutando el recurso donde se tiene que ejecutar y no se quede en el bolsillo de los funcionarios como anteriormente pasaba; comentó que la sociedad merece cosas de provecho que nos lleven al progreso , buscando la justicia social y acabar con ese rezago que nos tenía marginados en las tenencias, localidades y colonias, mencionó que alzar la voz hoy es fundamental, antes se guardaba mucho silencio y si se hablaba no los escuchaban, hoy las cosas han cambiado gracias al interés de la gente que se ha sumado al progreso para ayudar sin importar la ideología política, indicó que las necesidades, no tienen color y hay que atenderlas.

En estos trabajos, en primera instancia, se realizó la construcción de línea de conducción de agua potable, donde se han ejecutado los conceptos que a continuación se describen: 1,585.80 m³ de excavación de cepa por medios, mecánicos en material tipo “b”, suministro e instalación de 3,130.00 m. de tubería hidráulica rd-17 de 3” de diámetro, suministro e instalación de 2,040.00 m. de tubería hidráulica rd-9 de 1” de diámetro, 544.36 m³ de relleno de cepa con material de banco, 983.95 m3 relleno de cepa con material producto de excavación, construcción de 2 cajas de operación de válvulas, tipo 1, instalación de válvula de seccionamiento de 3” de diámetro, instalación de 18 válvulas de admisión y expulsión de aire.

Por su parte en la obra que hoy se arranca, se construirá un tanque de almacenamiento de agua potable de 75,000 litros de capacidad, con las siguientes características: 21.00 m³ de excavación de caja para mejoramiento de terreno,12.60 m³ de formación y compactación de capa subrasante, 8.40 m³ de formación y compactación de la capa base con material de banco, 30.00 m² de losa de cimentación de concreto reforzado de 25 cm. de espesor, 55.00 m² de muros de concreto reforzado de 20 cm. de espesor, 30.00 m² de losa tapa de concreto reforzado de 12 cm. de espesor, construcción de 1 caja de válvulas tipo 1, instalación con tubería de fierro galvanizado para llenado de tanque.