Inaugura Jeovana Alcántar dos obras de pavimentación en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 3 de Marzo de 2026.- En intensa gira de trabajo por la cabecera municipal, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar acompañada de Regidores del Ayuntamiento, inauguró dos importantes obras de beneficio social como la pavimentación hidráulica de la calle Valle Dorado del Fraccionamiento Perseverancia Ecológica (El Jaral) y la pavimentación asfáltica de la Calle Juan de la Barrera de la colonia Francisco Villa Tercera Etapa, que vendrán a elevar el nivel de vida de sus habitantes que podrán transitar con mayor seguridad, comodidad y sin el problema del lodo en tiempo de lluvias.

La alcaldesa reconoció el trabajo de la dirección de Obras Públicas que junto con su equipo llevan a cabo obras de calidad en beneficio de la sociedad, reiterando el compromiso que se tiene para seguir avanzando y dignificar al municipio y sus habitantes; comentó que se viene de un rezago de gobiernos insensibles, hoy con el trabajo de todos se ha logrado disminuir ese rezago, prueba de ello, es la entrega de estas dos obras que se suman a las más de 230 que se han entregado de manera histórica, como pavimentaciones, drenajes, agua potable, alumbrado público, aulas, bardas perimetrales, techumbres en instituciones educativas, caminos de acceso, más de 3,500 apoyos diversos, entre otras cosas.

Indicó que todos esos resultados se deben a la participación ciudadana que se han sumado al progreso que requiere nuestro municipio; agregó que seguirá buscando generar más y mejores condiciones dignas para todos, por lo que pidió ayuda de la ciudadanía porque su participación es fundamental en el desarrollo del municipio.

En la primera obra inaugurada, se realizó la pavimentación de la calle Valle Dorada de la colonia Perseverancia Ecológica (El Jaral), realizándose los trabajos de 7 descargas domiciliarias con tubo P.E.A.D. de 6 pulgadas de diámetro, 7 tomas domiciliarias de agua potable con tubería hidráulica RD-9, 730.81 metros cuadrados de pavimento hidráulico , con una longitud de 92.87 metros y un ancho de 7.90 metros con 15 centímetros de espesor, 173.80 metros de guarniciones de concreto, sección trapezoide de 15X20X40 centímetros, 123.80 metros de pintura de tráfico amarilla en guarniciones, una boca de tormenta de 0.85X1.50X0.70 metros elaborada con concreto y rejilla tipo Irving.

Así mismo, en la calle Juan de la Barrera, colonia Francisco Villa Tercera etapa, se realizaron los trabajos de pavimentación asfáltica, donde se construyó una boca de tormenta de 0.80X0.70 metros elaborada con concreto y rejilla tipo Irving, 3 descargas domiciliarias con tubería P.E.A.D. sanitaria de 6 pulgadas de diámetro, 71.41 metros cúbicos de carpeta asfáltica mezcla en caliente, con una longitud de 174.50 metros y un ancho de 8 metros, 147.12 metros cuadrados de banqueta de concreto simple de 8 centímetros de espesor, 321.92 metros de guarnición de concreto, sesión trapezoide de 15X20X40 centímetros y 321.92 metros de pintura de trafico amarilla en guarniciones.