Inaugura Dayana Pérez Mendoza Feria de la Salud y arranca campaña de vacunación invernal en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 14 de octubre de 2026.– Con el compromiso de fortalecer la prevención y el acceso a los servicios de salud, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, encabezó, junto con integrantes del Cabildo y el Dr. Enrique Fraga, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la región, la inauguración de la Feria de la Salud “Prevenir salva vidas, juntas contra el cáncer de mama”, así como el inicio de la campaña de vacunación invernal.

Durante la jornada, Dayana Pérez Mendoza reiteró su respaldo a las mujeres del municipio, destacando la importancia de acompañarlas y acercarles los servicios necesarios para la detección oportuna del cáncer de mama, además de promover el cuidado preventivo de la salud entre las familias.

Estas acciones forman parte del compromiso de un gobierno cercano a la ciudadanía, donde Salvador Escalante Nos Une para trabajar por el bienestar de la población y fortalecer la cultura de la prevención.

La alcaldesa agradeció el respaldo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Salud estatal, Dr. Elías Ibarra Torres, así como la colaboración del personal de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, quienes hicieron posible esta jornada.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante refrenda su compromiso con la salud pública y la atención oportuna, recordando que la prevención es fundamental para salvar vidas y que cuidarnos también es una forma de querernos.