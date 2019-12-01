Inaugura CEDH Michoacán sala de lactancia en favor de los derechos de mujeres, niñas y niños

Morelia, Michoacán, 05 de octubre de 2026.- Con el compromiso de convertir en acciones concretas una visión institucional centrada en la igualdad y los derechos humanos, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Josué Mejía, inauguró la Sala de Lactancia en las oficinas centrales del organismo.

El ombudsperson destacó que contar con este espacio en una institución pública no constituye una concesión, sino una medida que contribuye a garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación, a la salud y al ejercicio de la maternidad en condiciones dignas.

Explicó que la Sala de Lactancia estará disponible tanto para las mujeres trabajadoras de la Comisión como para las usuarias de sus servicios, quienes contarán con un espacio privado, higiénico y digno para ejercer su derecho a la lactancia.

Josué Mejía subrayó que la maternidad no debe representar una barrera para el desarrollo profesional de las mujeres y que generar condiciones para conciliar la vida laboral y familiar también implica avanzar hacia espacios de trabajo más igualitarios. Añadió que esta acción busca ser un referente para otras instituciones públicas y contribuir a una cultura institucional basada en la igualdad y la corresponsabilidad.

Como invitada, asistió la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Gobierno de Michoacán, Alejandra Anguiano González, quien destacó que, desde el enfoque de los derechos humanos, las mujeres deben contar con condiciones que les permitan ejercer su maternidad sin que ello limite su desarrollo profesional.

Indicó que la apertura de esta sala representa una acción concreta en favor de las mujeres trabajadoras de la CEDH y de sus usuarias, además de contribuir a reducir brechas de desigualdad y avanzar hacia un Sistema Estatal de Cuidados.

Durante el acto, la psicóloga Laura Elizabeth Vargas Cartagena, trabajadora de la CEDH y madre lactante, reconoció la disposición y sensibilidad de la institución para hacer realidad este espacio.

Destacó que una sala de lactancia representa más que un espacio físico, pues implica reconocer que las mujeres pueden ejercer su maternidad y, al mismo tiempo, desarrollar su vida laboral, sin que una condición tenga que anular a la otra.

Afirmó que la lactancia es un derecho y que garantizarla implica hablar de igualdad, salud, dignidad y de los derechos de niñas y niños. Asimismo, señaló que el cuidado no es un asunto exclusivo de las mujeres, sino una responsabilidad social e institucional que debe asumirse de manera corresponsable.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la apertura de este espacio contribuye a garantizar los derechos a la salud, a la igualdad y no discriminación, así como el interés superior de la niñez, al tiempo que fortalece la corresponsabilidad institucional en materia de cuidados.

Con esta acción, la CEDH Michoacán refrenda su compromiso con una institución abierta, inclusiva y congruente entre su actuar y los principios que defiende, mediante acciones que colocan en el centro la dignidad y los derechos de las personas.