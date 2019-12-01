Inaugura Brissa Arroyo la primera sala de lactancia materna en el Congreso Local 

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo, inauguró este día la Sala de lactancia materna, misma que se habilitó en su oficina del Congreso Local como un espacio seguro, digno e higiénico para que las madres en periodo de lactancia pueda acudir a alimentar a sus bebés.

“Hoy estamos atendiendo una demanda muy sentida de las mujeres como es el tener un lactario para poder alimentar a sus bebés, pero también garantizamos los derechos de las infancias porque ningún ser humano debe ser alimentado en el baño o tener que esconderse”, expresó Brissa Arroyo, durante el acto inaugural de la Sala de lactancia.



Arroyo Martínez, - coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, expresó su compromiso de dignificar la lactancia materna y seguir impulsando estas acciones como una política pública.

En ese sentido recordó que durante su gestión en el Legislativo ha presentado iniciativas de Ley para que se instalen salas de lactancia en los espacios públicos como centros comerciales, y por otra parte, está respaldando la campaña de “Frascotón” para donar frascos de vidrio al Banco de leche humana.

“Y ahora en esta oficina damos un gran paso, la habilitamos para servir a la ciudadanía, porque estará a disposición de las madres que transiten por el Centro Histórico y también para quienes trabajan en el propio Congreso”, expresó Brissa Arroyo al destacar la importancia de poder conciliar los diversos roles, como mujer, madre y profesionista.

Para concluir, la Congresista agradeció el respaldo del área de Finanzas del Congreso Local para cristalizar esta Sala de lactancia, e informó que seguirá atendiendo a la ciudadanía en su Casa de Atención Ciudadana ubicada en calle Del Trabajo 169, en el Centro Histórico.

Asistieron a este acto inaugural, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la JUCOPO, Alma Bahena Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, representantes del STASPLE.