Inaugura Bedolla rehabilitación de la carretera Madero-Tacámbaro; se impulsa el desarrollo agrícola 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 16:36:57

Madero, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Para fortalecer la infraestructura vial y potenciar el desarrollo agrícola, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la inauguración de la rehabilitación de la carretera que conecta a los municipios de Madero y Tacámbaro, donde se invirtieron 30 millones de pesos de recursos estatales.

Durante el acto el mandatario estatal destacó que esta vía es una arteria vital para el comercio, ya que al mejorar el estado de la carpeta asfáltica, se reducen los tiempos de traslado de los productos de esta zona.

"Esta carretera que comprende 18 kilómetros no solo une a dos municipios, sino que es la ruta por donde fluye el esfuerzo de nuestros productores. Ahora, el traslado de los productos agrícolas será más ágil, seguro y eficiente", señaló el gobernador.

Mientras que Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, señaló que la obra genera un beneficio directo para más de 17 mil habitantes de la región y estimó que por esta carretera transitan de manera diaria alrededor de cinco mil vehículos, entre particulares y de carga.

Detalló que los trabajos efectuados forman parte del plan de rescate carretero estatal, mismo que representa una mejora sustancial en la conectividad de la población.

Asistieron al evento Juan Carlos Gamiño Ávalos, presidente municipal de Madero; Vicente Gómez Núñez, diputado local, Distrito 19; así como Benito Ayala García, presidente de la asociación civil, Unidad Agrícola de Producción del Sagrero.