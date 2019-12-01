Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:24:40

Maravatío, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Con una inversión de 40 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la primera etapa del boulevard Leona Vicario en Maravatío, vialidad por la que transitan diariamente alrededor de 9 mil vehículos.

El mandatario destacó que esta obra, además de modernizar la movilidad en el municipio y agilizar la circulación, fortalecerá el comercio y las actividades económicas de la región al facilitar el traslado seguro de mercancías. Subrayó que se trata de una vialidad estratégica que conecta con la autopista México-Guadalajara, la carretera federal a Morelia y la salida hacia Guanajuato.

Asimismo, refrendó su compromiso con las y los habitantes de Maravatío y señaló que continuarán las obras de infraestructura en el municipio, entre ellas la conclusión del libramiento poniente, prevista para finales de 2027.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, informó que se intervinieron más de 1.4 kilómetros con concreto hidráulico en ambos sentidos, así como la misma longitud de banquetas. También se construyeron 1.3 kilómetros de ciclovía, se instalaron guías podotáctiles y se habilitaron 331 metros cuadrados de rampas peatonales para mejorar la accesibilidad.

Detalló que la obra contempla la incorporación de 194 volantes, nueve cruces seguros, 77 luminarias solares y 77 señalamientos verticales, infraestructura que contribuirá a reducir los tiempos de traslado y los congestionamientos vehiculares.

Acompañaron al gobernador Mario Pérez Flores, presidente municipal de Maravatío; Zenaida Salvador Brígido, rectora de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán (UTOM); Luis Nemesio Hernández Miranda, beneficiario y representante de vecinos de las colonias aledañas a la obra, así como estudiantes y habitantes del municipio.