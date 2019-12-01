Inaugura Bedolla la 15 Feria de la Catrina de Capula; se consolida como escaparate artesanal

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2025.-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la 15 edición de la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula y premió a los ganadores del 13 Concurso Artesanal de la Catrina, por las mejores piezas elaboradas de barro.

El mandatario destacó que hoy, la feria se consolida como un escaparate que da a conocer a nivel nacional e internacional la tradición alfarera de la tenencia, donde se elaboran piezas únicas de catrinas y loza punteada, al tiempo que preserva y enaltece estas artesanías elaboradas por manos morelianas.

“Esta es la feria artesanal más joven del estado, pero también la más exitosa en los últimos 50 años. Sigue el camino de la Noche de Muertos en Pátzcuaro o del Domingo de Ramos en Uruapan”, afirmó Ramírez Bedolla, quien señaló la necesidad de promoverla en México y otras partes del mundo.

Por su parte, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció la coordinación con el Gobierno estatal para mejorar la imagen de la tenencia de Capula e informó que para esta edición se espera una afluencia de 150 mil personas y una derrama económica de 35 millones de pesos.

La Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula se desarrollará del 19 de octubre al 2 de noviembre de este año; turistas y visitantes podrán degustar platillos tradicionales en el área gastronómica o adquirir una de las piezas de barro participantes del concurso.

Asistieron la secretaria de Cultura, Tamara Sosa; el secretario de Turismo, Roberto Monroy; el director de la Casa de las Artesanías, Cástor Estrada; la jefa de tenencia de Capula, Diana Sagrero; el maestro artesano Juan Torres; el presidente del patronato de la feria, Alejandro Romero; entre otras autoridades estatales y municipales, personas artesanas y visitantes.