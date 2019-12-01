Inaugura Bedolla carretera Villa Madero-Etúcuaro; beneficia a casi 10 mil habitantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 17:38:49

Madero, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación del tramo carretero Villa Madero-Etúcuaro, obra que abarca 11.8 kilómetros y beneficia directamente a 9 mil 700 habitantes de la tenencia.

El mandatario destacó que la administración estatal destinó una inversión de 40 millones de pesos y resaltó que contar con vialidades en perfectas condiciones es fundamental para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico de la región.

“Hoy nos sentimos muy contentos de hacer entrega de este tramo carretero, sobre todo porque Etúcuaro es una tenencia mezcalera y cuenta con mucho movimiento al ser la tenencia con mayor número de habitantes quienes podrán circular de una manera más segura”, indicó.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que los trabajos incluyeron la limpieza de cunetas, fresado de superficie, colocación de carpeta asfáltica de alto desempeño, alcantarillas y señalamiento horizontal y vertical.

Subrayó que con esta acción el gobernador cumple un compromiso clave con la tenencia, e hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en la conservación de las cunetas libres de obstáculos, factor indispensable para prevenir filtraciones de agua y evitar la formación de baches.

En representación del sector productivo local, Rafael Mata Alcauter, líder mezcalero de la región, agradeció el respaldo continuo que han recibido por parte de la administración estatal, señalando que estas obras de infraestructura permiten mejorar sus condiciones de traslado y dinamizar el mercado del mezcal.

El evento contó también con la asistencia del presidente municipal de Madero, Juan Carlos Gamiño Ávalos; Adriana Arreola García, jefa de tenencia de Etúcuaro; Carlos Ayala Aguilar, presidente de la Comunidad Agraria, así como de diversos pobladores de la localidad.