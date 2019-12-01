Inaugura Bedolla calzada Lázaro Cárdenas en Huandacareo; la puerta de entrada a balnearios termales

Huandacareo, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en Huandacareo la rehabilitación de la calzada Lázaro Cárdenas, que conecta a la zona de los balnearios de aguas termales, realizada con una inversión convenida entre estado y municipio de 38.5 millones de pesos, en beneficio de cerca de 12 mil personas.

Destacó que con ello se cumple con uno de los compromisos adquiridos con el sector empresarial de la región, quien le solicitó mejorar la vialidad. Además, anunció que rehabilitará 500 metros más de la avenida Prolongación Lázaro Cárdenas. “Hay que brindarles a turistas y visitantes las mejores condiciones para que regresen a Huandacareo, que es un orgullo de Michoacán”, dijo.

“Estas obras son más que concreto, es mostrarles a los turistas que Michoacán es un estado grande, poderoso, que es mejor que antes y que estamos listos para recibirlos. El turismo es empleo y economía, por eso estas obras tienen esa visión; son 800 empleos permanentes los que se generan, pero en esta época prácticamente se duplican”, señaló.

Ramírez Bedolla subrayó que hoy en Michoacán se construye como nunca y sin necesidad de contratar deuda pública, como los teleféricos de Uruapan y Morelia, que están próximos a inaugurarse y que contribuirán a impulsar el turismo en estas ciudades. “Sin corrupción sí alcanza”, apuntó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que en la región se han invertido cerca de 400 millones de pesos en infraestructura, entre ellos la calzada Lázaro Cárdenas que se rehabilitó en más de un kilómetro con concreto hidráulico, se introdujo drenaje pluvial y sanitario, se instalaron luminarias led, se construyeron banquetas amplias y se habilitó una guía podotáctil para personas con discapacidad visual.

En tanto, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, destacó el apoyo que ha recibido este municipio por parte de la administración de Ramírez Bedolla, para colocar al destino de balnearios entre los más importantes del país, a través de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos, o apoyar el premio que le otorgó la revista México Desconocido por la procesión del señor del Amparo, que se celebra el Jueves Santo.

Acompañaron al gobernador el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina; el alcalde de Huandacareo, Alexis Velázquez Guzmán; la diputada local, Belinda Iturbide Díaz; la presidenta de la Asociación de Balnearios de Huandacareo, Eva Tinoco Herrera; y población beneficiada.