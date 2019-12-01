Rescatan a 21 animales que eran víctimas de maltratro en una vivienda de Morelia, Michoacán

Rescatan a 21 animales que eran víctimas de maltratro en una vivienda de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 20:01:39
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- En respuesta a una denuncia por posibles actos de crueldad animal, autoridades estatales realizaron un operativo en la ciudad de Morelia que derivó en el rescate de 21 animales que se encontraban en condiciones inadecuadas, evidenciando un caso grave de maltrato.

La intervención fue encabezada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, luego de que se integrara una carpeta de investigación por hechos con apariencia de delito. Para ello, se ejecutó una orden de cateo autorizada por un Juez de Control en un domicilio ubicado en la calle Jesús Romero Flores.

Al interior del inmueble, los agentes localizaron diversas especies, entre ellas aves de corral, palomas, pericos, ninfas, un ave silvestre y cuatro perros, todos en condiciones insalubres. Los animales permanecían hacinados, rodeados de desechos, restos de alimentos en descomposición, vísceras y agua contaminada, además de una acumulación considerable de objetos, lo que ponía en riesgo su salud y bienestar.

Tras el aseguramiento, las aves fueron puestas a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), mientras que los caninos fueron trasladados a un refugio para su atención. En tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones conforme a la ley.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia institucional impulsada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientada a reforzar la atención y persecución de delitos contra los animales, así como a garantizar su protección y el respeto a su integridad.

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