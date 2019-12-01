Inaugura Bedolla Bioparque Laguna de Chandio, nuevo espacio para la paz social de Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 15:13:58

Apatzingán, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el Bioparque Laguna de Chandio, un proyecto estratégico de infraestructura social diseñado en beneficio de 118 mil habitantes de este municipio, el cual transforma el entorno urbano y fortalece el tejido social de esta zona de la región de Tierra Caliente.

El mandatario detalló que con una inversión de 39 millones de pesos, se construyó este nuevo espacio que cuenta con áreas modernas para el sano esparcimiento y el desarrollo integral de las familias.

“Estas acciones son fundamentales para salvaguardar la paz social que merece Apatzingán y que merece Michoacán”, detalló el mandatario tras puntualizar que esta obra se construyó con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

Subrayó que la recuperación de espacios públicos es una herramienta clave en la estrategia de seguridad ciudadana, desarrollando infraestructura para las y los jóvenes de esta región.

Mientras que la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, señaló que el parque cuenta con una tirolesa de 150 metros lineales, un foro de eventos culturales y deportivos y un sendero de más de mil 300 metros lineales para recorrer el área.

Además de una cisterna con una capacidad de más de 50 mil litros, así como luminarias solares para no generar ningún gasto de energía, módulos de tiendas, módulos gastronómicos y 10 kioskos para convivir en familia.

Asistieron al evento Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Fanny Lyssette Arreola Pichardo, presidenta Municipal de Apatzingán; José Luis Bucio, comandante de la 43 Zona Militar; Fidel Báez Benito, director General del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán; José Arcadio Pimentel Barajas, director del Cecytem 09 Apatzingán y habitantes del municipio.