Inaugura Bedolla acceso a boulevard costero de LC; invierte Asipona 293 mdp 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 19:40:38
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el acceso al Boulevard Costero en Lázaro Cárdenas, obra ejecutada por el Sistema Portuario Nacional (Asipona) donde se invirtieron 293 millones de pesos en la construcción de 3.2 kilómetros de vialidad de concreto hidráulico y un paso elevado de más de 300 metros. 

Explicó que el acceso está construido con la mejor calidad y estándares, y resaltó que es la primera vez que el Puerto de Lázaro Cárdenas invierte en la ciudad, con lo cual se tiene una vialidad que permitirá una mayor afluencia del turismo y accesibilidad para las familias, al acortarse el tiempo de traslado para llegar a la playa. 

Explicó que el puerto seguirá invirtiendo en obras de gran relevancia para la población, como lo ha dispuesto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien también comprometió la ampliación de la Autopista Siglo XXI a cuatro carriles desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas. 

Eliodoro Álvarez Hernández, director general de Asipona Lázaro Cárdenas detalló que esta obra funcional y segura es de gran trascendencia, la cual mejora la calidad de vida de la población y brinda espacios más dignos al servicio de todos. 

Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, expuso que esta obra cumple con la Ley de Movilidad estatal, la cual también contribuye a la justicia social, humanizando la ciudad con un diseño urbano. 

Acompañaron al gobernador Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico; Julio César Cortés Velázquez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCEEM Lázaro Cárdenas; José Alberto Varela Onofre, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga Federal de Lázaro Cárdenas ATLAC; Aaron Campos Alvarado, presidente CANACO Servytur Lázaro Cárdenas, la diputada Nalleli Pedraza y el diputado Juan Pablo Celis Silva, funcionarios, estatales, municipales y habitantes de Lázaro Cárdenas.

