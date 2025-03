Inaugura Alfonso Martínez Torneo Deportivo del SEMACM

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2025.- Con cercanía a los trabajadores y el llamado a que disfruten una sana convivencia, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, asistió y realizó la inauguración del Torneo Deportivo Interno del Sindicato de Empleados Municipales Administrativos y Conexos de Morelia (SEMACM).

"Es un gusto de verdad y lo digo con mucho afecto, con toda la buena vibra que siento de todos mis compañeros, porque esté con nosotros señor Presidente, de verdad estamos contentos y felices de tenerlo con nosotros en esta fecha", fue la bienvenida que le dio el Dirigente, Jorge Molina Bazán.

A su vez, el Presidente Alfonso Martínez correspondió diciendo: "A todas y todos ustedes quiero decirles que, al igual que expresó el Ingeniero que es un gusto que esté aquí, yo les digo a ustedes que no me lo podía perder y también me da mucho gusto venir y ser testigo de este evento".

Así lo expresó el Alcalde en un ambiente de compañerismo, generado por los cientos de agremiados que se dieron cita este viernes a la justa deportiva que forma parte del 53 aniversario del SEMACM.

Martínez Alcázar llevó a cabo la declaratoria inaugural, así como también atestiguó los honores a la bandera, el juramento deportivo de los participantes, el recorrido de la antorcha de la competencia, y protagonizó la patada oficial de arranque junto con los integrantes del presídium integrado por líderes sindicales, miembros del Cabildo de Morelia y del Congreso del Estado.

La administración de Morelia encabezada por Martínez Alcázar refrenda su cercanía y comunicación con los sindicatos para seguir impulsando su trabajo, con el que Morelia brilla más.