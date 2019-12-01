IMSS y SNTSS continúan las mesas de trabajo para mejorar el salario y las condiciones laborales de las y los trabajadores del Seguro Social

IMSS y SNTSS continúan las mesas de trabajo para mejorar el salario y las condiciones laborales de las y los trabajadores del Seguro Social
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 17:16:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social continúan este sábado las mesas de trabajo para construir una nueva propuesta de incremento salarial y de mejora de las condiciones laborales.

La sesión se desarrolla en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y está encabezada por el Director General del IMSS, Zoé Robledo, y el Secretario General del SNTSS, Dr. Rafael Olivos Hernández, con la participación del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y del equipo directivo del Instituto.

Además de la mesa de incremento salarial, se trabaja de manera simultánea en mesas temáticas sobre las condiciones de trabajo: abasto de insumos y medicamentos, surtimiento de recetas, personal, equipo médico, mobiliario, conservación de instalaciones, condiciones de trabajo, así como organización y gestión interna.

Como parte de los trabajos, se revisan los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, un ejercicio de escucha directa con las trabajadoras y los trabajadores que se ha realizado en 216 de los 277 hospitales del Instituto. A partir de estos resultados, se trabaja en un plan de acción para cada centro de trabajo, que identifique sus problemas prioritarios y establezca plazos de solución.

El IMSS y el SNTSS reiteran su compromiso de construir, a partir del diálogo y de lo que han expresado las trabajadoras y los trabajadores.

Más información de la categoria
Vigilan Playa Azul, en Lázaro Cárdenas por fuerte oleaje
SSPC emite recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad y proteger la información personal
Se registra pelea durante velorio, en Huamantla, Tlaxcala
Dos muertos y 22 lesionados en accidente en obra del tren Querétaro-México 
Más información de la categoria
Cae César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua; dimitió tras polémica con agentes de la CIA
¡Asesinada frente a sus hijos en su propio hogar!: Se desangra Apatzingán, Michoacán, mientras el gobierno de Fanny Arreola se distrae en espectáculos y anuncios
Se desmorona el equipo de Raúl Morón: dirigentes le dan la espalda y cierran filas con Torres Piña por Michoacán rumbo a 2027
Marcelo Ebrard pide quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales para 2030