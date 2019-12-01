Impulsará Raúl Morón reforma para garantizar el "Uniforme Neutro" en México 

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar que niñas, niños y adolescentes elijan de manera libre y sin discriminación su indumentaria escolar, el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, anunció que como presidente de la Comisión de Educación, impulsará formalmente la construcción de una reforma a la Ley General de Educación en la materia. Lo anterior al dar el mensaje de apertura del conversatorio “La libertad empieza en la escuela. Diálogos sobre el uso de uniformes neutros”.

Acompañado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública, Morón Orozco destacó que es momento de actualizar el marco normativo federal para que la vestimenta deje de ser un obstáculo para el desarrollo de las infancias.

El senador michoacano fue enfático al señalar que, bajo su gestión en la Comisión, se priorizará una agenda que elimine prejuicios históricos. Recordó que esta visión tiene un antecedente clave en 2019, cuando la hoy Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, implementó el uniforme neutro en la Ciudad de México.

“El reto ahora es federalizar esta protección. Como presidente de la Comisión de Educación, trabajaré para que ninguna niña, niño o adolescente sea sancionado o excluido por su vestimenta. Resulta absurdo que el recinto donde se enseña la libertad sea el último refugio de imposiciones de género", declaró el legislador.

El conversatorio se estructuró en tres ejes fundamentales para sustentar una posible reforma. La primera mesa analizó el marco de derechos humanos y autonomía, al examinar cómo la vestimenta escolar impacta en la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niñez. El segundo bloque dio voz a familias, estudiantes y activistas para documentar experiencias de exclusión y el impacto emocional que tiene la libre elección del uniforme.

Finalmente, la tercera mesa se enfocó en la ruta legislativa e implementación, donde especialistas y autoridades educativas evaluaron los factores de éxito en entidades federativas donde este derecho ya es una realidad.

Con la construcción de esta reforma, el Senado de la República busca dar un paso histórico hacia una educación donde la igualdad sustantiva sea un principio vivido cotidianamente por millones de estudiantes.