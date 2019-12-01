Impulsar el talento de niñas y mujeres en la ciencia es apostar por el futuro de México: Adriana Campos

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la diputada Adriana Campos Huirache, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, hizo un llamado a fortalecer las acciones que garanticen mayores oportunidades para las mujeres en los ámbitos científico y tecnológico.

La legisladora recordó que este 11 de febrero fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una fecha para reconocer la contribución fundamental de las mujeres y las niñas en la comunidad científica, así como para visibilizar los desafíos que aún enfrentan para desarrollarse plenamente en estos campos.

La diputada local subrayó que cerrar las brechas de género en la ciencia no solo es una cuestión de justicia, sino una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad. “Cuando una niña tiene acceso a educación científica y tecnológica, se abre la puerta a nuevas soluciones, nuevas ideas y nuevas oportunidades para toda la sociedad”.

Señaló que, pese a los avances en materia educativa, persisten obstáculos como estereotipos de género, falta de financiamiento, escasa representación en áreas estratégicas y prácticas laborales que limitan el crecimiento profesional de las mujeres, particularmente en disciplinas como tecnología, ingeniería y matemáticas.

La diputada destacó que a nivel mundial la participación femenina en investigación científica continúa siendo menor en comparación con la de los hombres, situación que se acentúa en sectores vinculados a la innovación digital, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, donde la presencia de mujeres sigue siendo reducida.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró su compromiso desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar políticas públicas, reformas y programas que fomenten vocaciones científicas desde edades tempranas, promuevan la igualdad de oportunidades y consoliden un entorno donde más mujeres y niñas puedan desarrollarse en la ciencia, aportando su talento al progreso de Michoacán y de México.