Impulsan reforma en Querétaro para fortalecer derechos político-electorales de las mujeres 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 19:04:53

Querétaro, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- Para consolidar una democracia más incluyente y avanzar hacia una igualdad sustantiva, la diputada local Claudia Díaz Gayou presentó un proyecto de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro para fortalecer la progresividad de los derechos político-electorales de las mujeres.

Explicó que la propuesta reconoce los avances alcanzados en los últimos años, desde las cuotas de género hasta la implementación de la paridad en todo y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género.

“No obstante, también plantea atender los retos que aún persisten para garantizar una representación política verdaderamente equitativa”.

Destacó que entre los principales ejes de la iniciativa está el fortalecimiento de la paridad sustantiva, proponiendo que los partidos políticos postulen mujeres como candidatas a la presidencia municipal en al menos tres de los cinco municipios con mayor población del estado, además de mantener el sistema de bloques de competitividad.

Con esta propuesta, la diputada refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la igualdad de oportunidades y la ampliación de los derechos políticos de las mujeres queretanas.