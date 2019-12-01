Impulsan movilidad laboral de queretanos hacia Canadá y Alemania

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 2 de septiembre de 2025.- En lo que va del año se han colocado a 384 trabajadores queretanos en el extranjero, principalmente en Alemania y Canadá, mediante a programas de movilidad laboral, siendo el rubro de salud, principalmente en enfermería, informó la secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo.

Precisó que los contratos que se otorgan al personal de salud son por un año, aunque existe la probabilidad de que los participantes tengan continuidad laboral en enfermería general y especializada, por lo que es indispensable que tengan dominio del idioma inglés

“Hoy los perfiles que más nos solicitan son enfermeras, y por eso lanzamos convocatorias específicas para cubrir esa necesidad”, dijo.

Afirmó que el proceso de colocación internacional, tiene que ver con la coordinación con el gobierno federal y el estatal, ya que con esta acción se da acompañamiento en el trámite de la visa de trabajo, así como el seguimiento en su estudio y verificación de las condiciones laborales en el extranjero.

“Nos aseguramos de que las y los queretanos trabajen en condiciones dignas y tengan la garantía de que, si surge algún problema, la embajada puede intervenir de inmediato”.