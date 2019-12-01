Maravatío, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- A invitación de un grupo de maestras y maestros de Maravatío, Uruapan, Apatzingán y Puruándiro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la secretaria de Educación del Estado, Patricia Flores Anguiano, visitaron la Escuela Integral de Educación Básica “José María Morelos”, en Maravatío, para conocer de primera mano el modelo educativo que desarrollan.

Durante el encuentro, las y los docentes compartieron las experiencias de trabajo, estrategias pedagógicas y actividades que realizan, donde la formación académica se complementa con expresiones culturales, artísticas y de participación comunitaria, como parte de una propuesta que busca contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Este modelo contempla actividades que favorecen la creatividad, expresión artística, convivencia y el acercamiento de las y los estudiantes a distintas manifestaciones culturales, además de generar espacios de aprendizaje que involucran a la comunidad escolar.

Delgado Carrillo manifestó su interés por conocer directamente el trabajo que se realiza en las aulas de Michoacán para escuchar las experiencias de las maestras y maestros que participan en este proyecto. Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación del Estado reconoció la disposición del personal docente para compartir sus actividades y el trabajo que llevan a cabo con sus comunidades escolares.