Impulsan capacitación policial para atender a personas con autismo y discapacidad en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 17:43:36

Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2026.- Este día, elementos de la Policía Estatal (POES) iniciaron la capacitación denominada “Actuación Policial con Perspectiva de Neurodiversidad y Discapacidad: Hacia un Trato Digno”, para fortalecer sus conocimientos en materia de autismo, discapacidad intelectual y manejo adecuado de crisis sensoriales confirmó la diputada Perla Flores Suárez.

Detalló que el adiestramiento, representa un avance y cuya acción está dirigida a los 18 municipios y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para promover una actuación policial más preparada, humana y respetuosa.

Recordó que esta fue la primera de tres capacitaciones contempladas, ya que se tienen programadas dos sesiones adicionales durante esta misma semana, con el propósito de continuar fortaleciendo la preparación de los elementos policiales.

Reconoció que esta iniciativa surgió a raíz de un incidente ocurrido con un niño con autismo en un supermercado del municipio de Querétaro, situación que evidenció la importancia de brindar herramientas a los cuerpos de seguridad para identificar y atender adecuadamente las crisis sensoriales.

“Esta propuesta no busca señalar a nuestras corporaciones policiales, sino prevenir, aprender y brindar herramientas para que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. La inclusión también requiere instituciones preparadas y servidores públicos sensibles”.

Asimismo, desde su experiencia como madre de un hijo con autismo, resaltó que comprender una crisis sensorial y saber cómo acercarse, comunicarse y actuar puede marcar una gran diferencia para las personas autistas y sus familias.

Agradeció al secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, por su apertura y disposición para atender esta propuesta y hacer posible el inicio de estas capacitaciones.

De igual manera, reconoció la participación de David Villa Peña, el Psic. Maximiliano Martínez Noria y ECO Atención a la Neurodiversidad, quienes compartieron sus conocimientos para contribuir a una atención policial más empática, incluyente y respetuosa.

Finalmente, la diputada del Partido Verde reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas y de capacitación que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas autistas, neurodivergentes y con discapacidad.

“Seguiremos trabajando para que la inclusión se traduzca en acciones concretas que generen una sociedad más sensible, preparada y respetuosa de todas las personas”.