Impulsan Campaña "Seguimos Siendo Útiles 2026" para beneficiar a estudiantes marginados

Querétaro, Querétaro, a 15 de abril 2026.- Útiles escolares, calzado, uniformes y ropa para niñas y niños y adolescentes en óptimas condiciones, son algunos de los artículos que se pueden donar a través de la campaña Seguimos Siendo Útiles 2026 y lo que se recolecte se donará a más de 12 mil estudiantes de comunidades marginadas del estado, particularmente pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) informó Mauricio Ruiz Olaes, delegado de Educación en Querétaro.

"Esta campaña tiene como objetivo invitar a padres de familia y tutores, estudiantes, instituciones educativas y sociedad civil en general a participar haciendo donaciones, las cuales llegarán a manos de nuestras niñas y niños que más lo necesitan Querétaro. No buscamos que se haga un gasto ya que no tiene que ser nuevo, el objetivo es que sea de segunda mano pero que se encuentren en buenas condiciones, para también contribuir a que no exista un impacto ambiental negativo al mismo tiempo que se apoya a la economía familiar".

Señaló que esta campaña comienza el día de hoy 15 de abril y concluirá el 19 de junio, posteriormente todo lo recolectado se entregará a partir del 22 de junio para concluir antes de que inicie el próximo ciclo escolar con la intención es que los estudiantes puedan comenzar sus clases de manera óptima y en las mejores condiciones posibles.

“Queremos extender la invitación a todas las instituciones educativas del estado tanto públicas como privadas para que se sumen a esta iniciativa, así como a sus comunidades estudiantiles a que motiven a sus compañeras y compañeros a participar. Consideramos que cada uno de nosotros desde nuestras trincheras podemos hacer muy felices a los estudiantes más marginados de Querétaro".

Subrayó que los docentes del CONAFE enfrentan condiciones adversas, pues en sus aulas atienden a estudiantes de distintos niveles al mismo tiempo y, además, asumen múltiples roles: maestros de educación física, psicólogos, tutores y acompañantes de la comunidad.

“Agradecemos el respaldo del gobierno estatal y federal, pero no es suficiente, se requiere la participación de la sociedad por ello los invitó a difundir la campaña en redes sociales, instituciones educativas y comunidades para generar conciencia sobre las necesidades de los niños en zonas rurales”.

Reconoció que muchos estudiantes utilizan bolsas de supermercado como mochilas y cuentan apenas con un lápiz y unas cuantas crayolas para todo el año escolar. Por ello, insistió en que la campaña busca dignificar la educación y la vida de los niños, otorgándoles materiales en buen estado y con calidad. “Queremos ser el extra, darles lo que se merecen”.

Ruiz Olaez compartió experiencias de recorridos en comunidades alejadas, como Joyas de Maconí y Caderita, donde los niños reciben los útiles con gran emoción, pues en muchos casos es el único regalo que reciben en todo el año. “Santa Claus y los Reyes Magos no llegan hasta allá, y este apoyo se convierte en el único gesto de cariño que reciben”.

Destacó la utilidad de donar enciclopedias y libros de consulta que, aunque en muchos hogares ya no se usan por el acceso a internet, pueden convertirse en herramientas valiosas para los maestros y estudiantes en comunidades sin conectividad.

Alejandra Torres Martínez, coordinadora de Operación Territorial del CONAFE, agradeció la participación de instituciones y ciudadanía y subrayó la importancia de complementar la dotación inicial de útiles que reciben los estudiantes al inicio del ciclo escolar.

“Nuestro modelo educativo requiere mucho material y los padres de familia no siempre tienen recursos para adquirirlo. Cada lápiz, cada crayón, cada pintura es valorado y cuidado por los niños”.

Aseveró que, el CONAFE atiende a más de 14 mil estudiantes en 1,690 escuelas de educación inicial y básica distribuidas en los 18 municipios del estado. En la primera fase de la campaña se logró llegar a 22 comunidades y beneficiar a 480 niños, aunque el reto es alcanzar las localidades más alejadas.

Llamó a donar libros de consulta y enciclopedias, ya que cerca del 30 por ciento de las comunidades carecen de acceso a internet y dependen del material bibliográfico para la investigación. “Cuando los niños reciben un libro, lo abren con emoción y lo convierten en su herramienta de aprendizaje”.

Entre los materiales más solicitados se encuentran mochilas, cuadernos, lápices, colores, plumones, plastilinas, pinturas vinílicas y balones deportivos. Torres insistió en que las donaciones deben estar en buen estado y ser dignas para los estudiantes: “No se trata de entregar algo roto o sucio, sino de obsequiar materiales que realmente fortalezcan su educación”.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se unió al llamado para respaldar la campaña de donación de materiales escolares en beneficio de niñas y niños de comunidades rurales atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Silvia Amaya Llano, rectora de la UAQ, invitó a la sociedad queretana a demostrar su solidaridad y generosidad apoyando esta iniciativa. “Queremos a través de nuestras voces invitar a toda la sociedad a que seamos solidarios y apoyemos con esta campaña a los que menos tienen”.

Destacó que la campaña no solo busca dar un segundo uso a materiales escolares en buen estado, sino también reducir desperdicios y cuidar el medio ambiente.

“Eliminamos la tala innecesaria de árboles para la generación de nuevas hojas y, al mismo tiempo, beneficiamos a niños que se encuentran en comunidades muy alejadas”.

Resaltó la importancia de donar materiales de consulta y libros que puedan tener una segunda vida en manos de estudiantes que carecen de recursos.

“Darles la oportunidad de contar con elementos de aprendizaje es también darles la posibilidad de cumplir su objetivo de estudiar”.

La UAQ reiteró que cada contribución suma y que ninguna es mínima. La expectativa es superar la meta alcanzada en la campaña anterior, gracias a la participación de la ciudadanía y al compromiso de instituciones educativas. “Las y los mexicanos somos nobles y generosos, y esta es la oportunidad de demostrarlo”.

Enrique Cantoral Uriza, director de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Querétaro, destacó la importancia de la educación como motor de desarrollo y llamó a la sociedad a participar en la campaña de donación de materiales escolares en beneficio de niñas y niños de comunidades rurales atendidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

“Quienes nos dedicamos a la educación estamos claros que este es el mecanismo de crecimiento y desarrollo de los pueblos; las capacidades de los estudiantes existen en todo el país, incluso en las zonas más alejadas, donde las condiciones de vida suelen ser adversas”.

Resaltó que esta iniciativa no solo busca brindar materiales escolares para fortalecer el aprendizaje, sino también fomentar una conciencia ambiental y social. “Un material puede tener varios usos, no es solo comprar y tirar. Tenemos que cambiar esa concepción”.

Anunció que la UNAM habilitará centros de acopio en espacios como La Lagartita, Juriquilla, el campus de la Escuela Nacional de Estudios Superiores y el Centro Cultural Universitario en la calle Septiembre, para que la comunidad pueda sumarse a la campaña. La meta es reunir materiales hasta el 22 de junio y entregarlos a las comunidades más necesitadas.

Subrayó la relevancia de los libros impresos como herramientas de aprendizaje, especialmente en localidades sin acceso a internet o electricidad. “El papel siempre está ahí. Queremos también acercar literatura educativa para preescolar, primaria y secundaria. Ese es el mecanismo para transformar este país”.