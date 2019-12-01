Impulsan actividades deportivas en Querétaro con jóvenes en rehabilitación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 18:48:47

Querétaro, Querétaro, a 17 de abril de 2026.- Virginia Hernández Vázquez, titular de la Secretaría de la Juventud destacó la coordinación constante con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) para acercar actividades deportivas y recreativas a jóvenes que se encuentran en procesos de rehabilitación.

“Tenemos una coordinación permanente con el SICA. Hemos realizado diferentes eventos como los social runs desde la Secretaría de la Juventud, y la respuesta ha sido muy positiva”.

Explicó que en promedio, estas actividades reúnen entre 600 y 800 participantes, lo que refleja el interés de las juventudes por involucrarse en dinámicas que fomentan la convivencia y el bienestar. Además, la dependencia ha impulsado la rehabilitación de parques y canchas, invitando a jóvenes de los centros de rehabilitación a sumarse en la recuperación de estos espacios públicos.

Subrayó que la participación ha sido entusiasta: “Les gusta mucho salir, hacer algo diferente. Les cambia su día a día y les ayuda a poner su energía en algo positivo para la sociedad”.

Con estas acciones, la Secretaría de la Juventud busca fortalecer la inclusión y ofrecer alternativas que promuevan estilos de vida saludables, al tiempo que se generan espacios de integración comunitaria.