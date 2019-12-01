Tacámbaro, Michoacán, a 28 de noviembre de 2026.- Hoy sí o sí debemos ponernos de acuerdo todos los que no estamos conformes con el rumbo que lleva nuestro país y por eso es que el PRI ha impulsado la construcción de esta coalición en el estado, destacó el presidente Memo Valencia, durante un encuentro con la militancia de este municipio.

Detalló que, existe un acuerdo político estatal para construir una coalición opositora con el PAN, al considerar que las diferencias políticas del pasado deben quedar en segundo plano ante la necesidad de generar un proyecto común.

El líder estatal explicó que esta alianza responde también a una estrategia nacional para competir unidos en las próximas elecciones, recuperar espacios de representación y evitar que Morena y sus aliados mantengan mayorías legislativas.

“Si nosotros no vamos en un estado juntos, se descompone la coalición a nivel nacional y tenemos que pensar en ganar Nuevo León, Colima y en todos los estados donde habrá elección a gobernador”, abundó.

El también diputado local sostuvo que, aunque el PRI cuenta con estructura y capacidad para competir por sí solo, está dispuesto a construir acuerdos y sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas. Por ello, convocó también a Movimiento Ciudadano y al Movimiento del Sombrero para incorporarse a un bloque opositor, al señalar que la división de los sectores inconformes con los gobiernos actuales dificulta la construcción de una alternativa común.

Acompañado de la secretaria general, Rocío Luquín, cuestionó las condiciones que enfrentan distintos sectores productivos de Michoacán y criticó que, pese a existir un exhorto aprobado por unanimidad en el Congreso local para incrementar los recursos destinados al campo, el proyecto presupuestal del Ejecutivo estatal contempla una reducción de 66 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Rural. Mencionó las dificultades que enfrentan productores de aguacate, maíz, fresa, limón y toronja, entre otros.

Asimismo, señaló deficiencias en servicios de salud, educación, infraestructura carretera y seguridad, y contrastó estas condiciones con las obras e instituciones que, afirmó, fueron impulsadas durante los gobiernos priistas. Consideró necesario recuperar el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones y atender los problemas de inseguridad y la presencia del crimen organizado.

Memo Valencia informó que el PRI está recuperando cuadros y militantes que ven en el partido una alternativa para impulsar cambios y por ello, reconoció el liderazgo y la trayectoria de Valentín Rodríguez Gutiérrez, ex presidente municipal de Tacámbaro, y de quien dijo, debió encabezar la candidatura a la gubernatura en 2021.

“No me voy a cansar de decirlo, creo que en el 2021 el candidato de la coalición debió haber sido don Valentín Rodríguez y otra sería la historia en nuestro estado. No solamente hubiéramos ganado la gubernatura, tendríamos un gobernador priista y tendríamos un buen gobierno para todos los michoacanos”, indicó.

Aseguró que las decisiones sobre las candidaturas y posibles coaliciones en el ámbito municipal serán tomadas por la propia militancia, sin imposiciones desde la dirigencia estatal.

“Como su dirigente de partido les garantizo que la decisión que ustedes tomen aquí en Tacámbaro, nosotros la vamos a honrar, la haremos valer y se hará una realidad”, finalizó.

Estuvieron presentes, la secretaria de Operación Política, Brenda Garnica; el excandidato a la alcaldía de Morelia, Rene Valencia; y el regidor Alfonso Gómez, entre otros cuadros destacados.