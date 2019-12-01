Impulsamos obra pública para reforzar seguridad de las michoacanas: Gladyz Butanda

Impulsamos obra pública para reforzar seguridad de las michoacanas: Gladyz Butanda
27 de Noviembre de 2025
Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, impulsa obras en todo el estado que integran criterios de seguridad para las mujeres, con el propósito de construir entornos más iluminados, accesibles y seguros.

Como parte de la estrategia estatal, se han desarrollado proyectos de infraestructura con perspectiva de género, modernizando espacios públicos y fortaleciendo áreas integrales mediante iluminación estratégica, señalética inclusiva y diseños que mejoran la movilidad. Estas acciones contribuyen a reducir riesgos para mujeres y niñas en su movilidad diaria.

“Cada obra que realizamos integra perspectiva de género. Nuestro compromiso es claro: construir ciudades donde las mujeres puedan moverse con libertad y tranquilidad”, afirmó Gladyz Butanda.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) promueve mejoras en el transporte público mediante proyectos de movilidad como los teleféricos y el programa Taxi Seguro, que ofrecen traslados monitoreados, estaciones y rutas protegidas, así como mecanismos para identificar unidades autorizadas. Estas medidas garantizan que las mujeres cuenten con opciones de transporte confiables y seguras en cualquier horario.

Con estas acciones, la Sedum reafirma su compromiso de seguir transformando los entornos urbanos para garantizar ciudades más seguras, equitativas e incluyentes para todas las mujeres michoacanas.

