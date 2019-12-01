Impulsa SEDEA apoyos a productores de Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro, 27 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la entrega de apoyos en el municipio de Corregidora, en beneficio de 548 productores y sus familias, en el marco del programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural, con un monto de más de seis millones de pesos con participación de Gobierno del Estado, municipio y productores.

“La Secretaría de Desarrollo Agropecuario es la que llega directamente con los apoyos a la gente del campo. Para la gente del campo en donde se requiere, siempre que se esté fortaleciendo, y se requiere del apoyo, recursos del gobierno municipal, del Gobierno del Estado, y también, ¿por qué no decirlo?, se requiere el apoyo del gobierno federal”, señaló.

El programa Contigo en Concurrencia para la Productividad Rural es un esquema de coinversión entre gobierno y productores para fortalecer la capacidad productiva del campo, impulsar la autosuficiencia, generar ingresos sostenibles y detonar el desarrollo rural.

Los apoyos se otorgan a trabajadores del campo y del sector agroalimentario con una estructura financiera compartida, lo que permite la adquisición de implementos agrícolas y forrajeros, tractores, tecnología avanzada, herramientas, sementales, vientres, fertilizantes, semilla de cultivos básicos, así como material vegetativo y frutal, entre otros proyectos productivos que fomenten el incremento en la rentabilidad y la producción de alimentos en la entidad.

Durante su mensaje, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, agradeció el respaldo de la administración estatal y reconoció el trabajo coordinado con los productores de este municipio e hizo entrega de dos tractores para su programa de mecanización

“Esta es la suma de esfuerzos, la suma de esfuerzos del gobernador que, con su equipo, dice: yo también apoyo, pero sobre todo, la suma de esfuerzos de ustedes, que no sólo pagan sus impuestos, porque yo sé que pagan su predial y pagan lo que tenga que haber de impuestos, sino también dijeron yo le voy a poner un poquito más, voy al banco y lo pago, porque sé que se me va a regresar en un apoyo que hoy es una realidad”, indicó.