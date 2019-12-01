Impulsa SEDEA a asociaciones ganaderas del estado de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:53:06

Querétaro, Querétaro, 14 de noviembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, abanderó la entrega de 28 remolques nodriza con capacidad de tres mil litros, que brindarán servicio con agua de uso pecuario en época de estiaje en beneficio de 4 mil 500 productores agropecuarios en el estado, pudiendo dar sustento a más de 12 mil cabezas de ganado.

Anaya Aguilar señaló que, en el marco de la “Declaratoria de Emergencia” ante la crisis provocada por la temporada de estiaje, así como de la gestión de riesgos y contingencias agropecuarias, que anunció el Gobernador Mauricio Kuri el pasado mes de mayo, se hace entrega del equipamiento a las Asociaciones Ganaderas Locales y Especializadas.

Así como para la Unión Ganadera Regional de Querétaro con una inversión por más de tres millones de pesos.