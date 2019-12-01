Impulsa Raúl Morón reforma para consolidar a México como una "República Lectora"

Impulsa Raúl Morón reforma para consolidar a México como una "República Lectora"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 17:34:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2026.- Con el firme objetivo de convertir la lectura en un derecho humano accesible para todas y todos, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa hecha por el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Este dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y Estudios Legislativos Primera, que deriva de la propuesta del senador, representa un avance cualitativo en la construcción de una sociedad más democrática y crítica, al considerar que el libro no debe ser un artículo de lujo, sino un instrumento social y cultural al que se debe acceder desde temprana edad para fortalecer la capacidad de análisis y despertar el interés participativo en las comunidades.

"Como bien lo ha afirmado nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la Cuarta Transformación trabajamos con una visión humanista para hacer de México una ‘República Lectora’. Esta reforma es el vehículo para fomentar el libre pensamiento y desmontar las estructuras de exclusión cultural que prevalecieron por décadas", puntualizó.

Un pilar central de esta propuesta es la inclusión y la bibliodiversidad, mediante la cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar la creación, edición y difusión de materiales en lenguas indígenas nacionales. Asimismo, se asegura la producción de libros en formatos accesibles para personas con discapacidad, tales como el sistema Braille, audiolibros y macrotipo.

En cuanto al fortalecimiento del sistema escolar, la reforma establece una obligación directa para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueva de manera sistemática, ordenada e incluyente el uso de las bibliotecas públicas en todos los centros educativos del país.

Para garantizar la eficacia de estas medidas, se propone  la actualización permanente del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, mediante una revisión anual que asegure que las políticas públicas en la materia no queden obsoletas y respondan con agilidad a las necesidades cambiantes de la sociedad y del sector editorial.

Finalmente, la reforma tiene un profundo sentido de justicia social y cultural, al priorizar el acceso a materiales de lectura en zonas rurales, comunidades indígenas y polígonos urbano-marginados.

El legislador michoacano subrayó que esta política editorial democrática no solo beneficia a los lectores, sino que fortalece la identidad nacional y permite al Senado reafirmar su compromiso con la educación como pilar de la transformación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Un hombre pierde la vida tras accidente con un montacargas en Querétaro
Localizan sin vida en un motel de Tijuana a sacerdote que estaba reportado como desaparecido
Desmantelan puntos de venta de sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Mujer pierde la vida al caer desde el piso 11 de la Torre Reforma Latino en CDMX
Más información de la categoria
Cae “El Patas” en operativo militar; es presunto integrante de facción criminal sinaloense
Fallece joven mexicano en custodia de ICE; suman 42 muertes en centros de retención en gobierno de Trump
Confirman detención y liberación de la hija del "Mayo" Zambada en operativo en Sinaloa; hubo 11 abatidos y un detenido
Riña en secundaria de Celaya, Guanajuato, deja un alumno lesionado en su cabeza con arma blanca
Comentarios