Impulsa Querétaro la energía solar y la atracción de inversiones en manufactura: Marco del Prete Tercero

Impulsa Querétaro la energía solar y la atracción de inversiones en manufactura: Marco del Prete Tercero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:19:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- En medio de una caída del 4.1 por ciento en la actividad industrial registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en julio, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, destacó los esfuerzos del estado por fortalecer sectores clave mediante el impulso a la energía solar y la atracción de inversiones en manufactura.

Subrayó que una de las principales preocupaciones del sector productivo es garantizar el suministro energético, especialmente ante el crecimiento de industrias como la manufactura, los centros de datos, las telecomunicaciones y los servicios. “Cada vez más sectores requieren energía, y la manufactura es uno de los más demandantes”.

Explicó que el modelo Solfil, una propuesta tecnológica para la instalación de paneles solares ha ganado terreno en el estado. “Hay cada vez más empresas especializadas en instalación de paneles solares, impulsadas por los programas de sustitución energética que hemos promovido desde la Secretaría.

Estos programas apoyan tanto a negocios como a hogares para adoptar energía solar como fuente principal”.

Aunque no precisó el número exacto de empresas dedicadas a este rubro, Del Prete aseguró que solicitará el dato puntual. “El crecimiento es evidente, pero necesitamos cifras concretas para dimensionarlo”.

Respecto a la caída industrial, el secretario atribuyó el descenso principalmente a los sectores de la construcción y la manufactura, y reconoció que el sector automotriz atraviesa un momento complejo a nivel global. Sin embargo, se mostró optimista ante los recientes anuncios de inversión. 

“Ayer mismo anunciamos un proyecto de manufactura de componentes electrónicos para automóviles. Esperamos que esta baja sea solo un indicador atípico”.

Cuestionado sobre el olor desagradable reportado en algunas zonas de la ciudad, Del Prete confirmó que se está investigando su origen. 

“Ya no ha habido olor, pero seguimos identificando la fuente. Se ha especulado mucho, incluso sobre una fábrica de polímeros que produce billetes en Querétaro, pero aún no hay conclusiones definitivas”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Continúa la búsqueda de otro sujeto implicado en el robo de una joyería que se ubica en Plaza Puerta la Victoria: Fiscal General de Querétaro
Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 
Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Más información de la categoria
Arriban a Morelia 300 militares de los 10 mil 506 elementos que conformarán el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Roban 401 equipos de cómputo en asalto al tren en Arteaga, Michoacán: FGR investiga 
Claudia Sheinbaum presenta Copa Mundial FIFA 2026: “Es momento para compartirle al mundo lo que es México"
Detienen a 20 personas en Tabasco; hay un líder criminal y cuatro policías entre ellos
Comentarios