Impulsa Poncho Chávez el reconocimiento del turismo alternativo en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Con el propósito de fortalecer un modelo turístico sustentable que promueva el desarrollo integral de las comunidades michoacanas, el diputado Alfonso Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 102 de la Ley de Turismo del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta plantea que el Estado reconozca, fomente y regule el turismo alternativo como una modalidad esencial para el desarrollo económico, ambiental y sociocultural, promoviendo estrategias que integren a las comunidades locales y protejan los recursos naturales y culturales del estado.

Poncho Chávez destacó que el turismo alternativo, el cual abarca el ecoturismo, el turismo rural, de aventura y cultural vivencial, representa una alternativa innovadora frente al modelo tradicional, al promover experiencias auténticas y la participación directa de las comunidades receptoras. Este tipo de turismo, afirmó, “favorece el desarrollo local, impulsa la economía solidaria y contribuye a la conservación de los ecosistemas”.

La incorporación de esta figura en la Ley, permitirá al Estado diseñar políticas públicas integrales, impulsar programas de capacitación y financiamiento, así como fomentar proyectos turísticos responsables que fortalezcan la identidad local y generen bienestar social.

Finalmente, el legislador subrayó que con esta iniciativa se busca consolidar a Michoacán como un referente nacional e internacional del turismo sustentable, donde la riqueza natural y cultural sea motor de progreso y orgullo para todas y todos los michoacanos.