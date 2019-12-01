Impulsa Luis Nava el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:53:18

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, dio a conocer los avances del Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante el cual se apoya a las OSC para que continúen desarrollando acciones enfocadas al desarrollo social de la población.

A través de este programa, se fortalecen las actividades que realizan las organizaciones en favor de grupos y personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, contribuyendo a generar mayores oportunidades de desarrollo en distintos sectores de la sociedad.

Durante el año 2025 el programa benefició a 54 organizaciones de la sociedad civil, con una inversión de 10 millones de pesos, lo que permitió ampliar el alcance de sus proyectos y mejorar su capacidad de atención.

Gracias a estas acciones, alrededor de 11 mil personas resultaron beneficiadas de manera indirecta con el objetivo de trabajar en coordinación con la sociedad civil para fortalecer el tejido social y generar un impacto positivo en las comunidades queretanas.