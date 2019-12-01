Impulsa Justicia Cívica entornos más seguros con trabajo comunitario y proximidad policial

Impulsa Justicia Cívica entornos más seguros con trabajo comunitario y proximidad policial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:15:10
Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Durante enero de 2026, el modelo de Justicia Cívica en el estado de Querétaro fortaleció las acciones de prevención y convivencia social mediante la atención de seis mil 494 faltas administrativas, lo que representa un incremento del 8.96 por ciento en comparación con enero de 2025, cuando se registraron cinco mil 960 casos. Estos resultados reflejan una mayor capacidad institucional para intervenir de manera oportuna y evitar que conductas de riesgo escalen a conflictos mayores.

Como parte del enfoque restaurativo, se aplicaron 543 sanciones de trabajo comunitario, con un 68 por ciento de cumplimiento y un 32 por ciento en proceso, derivadas de 104 jornadas realizadas en 250 colonias. Gracias a estas acciones se logró la mejora de 57 espacios públicos en distintos municipios del estado, contribuyendo a entornos más seguros y ordenados para las familias queretanas.

A través de la estrategia de Justicia Cotidiana, la policía de proximidad impulsó la firma de 97 convenios vecinales, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y evitando que diferencias comunitarias evolucionaran hacia situaciones de mayor riesgo. Este trabajo cercano con la ciudadanía fortalece la cultura del diálogo y la corresponsabilidad social.

De igual manera, las acciones implementadas contribuyeron a una reducción del 4.59 por ciento en la incidencia delictiva estatal en comparación con 2025. Siete tipos de faltas concentran el 77 por ciento de la incidencia: alteración del orden público, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública, desobediencia a la autoridad, estado de ebriedad, insultos a servidores públicos, portación de sustancias tóxicas y portación de instrumentos que facilitan el consumo.

Con estas acciones, la Justicia Cívica consolida un modelo de atención cercano, preventivo y restaurativo que fortalece la convivencia social y contribuye a la construcción de entornos más seguros para las familias queretanas.

