Impulsa Julio César Conejo desarrollo integral en el Zárate con obras, apoyos y nueva inversión comunitaria

Villa Morelos, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de fortalecer el desarrollo y bienestar de las familias de la localidad de el Zárate, el presidente municipal en Movimiento, Julio César Conejo Alejos, encabezó una visita de trabajo junto a integrantes del Ayuntamiento para establecer acuerdos directos con la población, para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante el encuentro, el alcalde entregó recursos económicos que la propia comunidad administrará conforme a sus usos y costumbres, a fin de destinarlos a las acciones más urgentes y prioritarias.

El presidente municipal anunció además el impulso de una nueva imagen comunitaria, la construcción de un consultorio médico donde personal del Ayuntamiento brindará atención al menos dos veces por semana, así como también se les brindarán apoyos en materia de transporte y al campo, y educación.

Asimismo, informó que se realizará la rehabilitación de los caminos sacacosecha, obra en la que el Ayuntamiento aportará más del 60 por ciento de la inversión, mientras que la comunidad contribuirá con la parte restante.

Julio César Conejo destacó que su administración continuará atendiendo de manera directa todos los rubros necesarios para mejorar la calidad de vida de la población, y refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo con las y los habitantes de el Zárate.

“Les dejamos esta cantidad para que hagan buen uso de ella y continúen con los trámites y acciones que estamos impulsando para el Zárate. Agradecemos mucho su presencia; fue un gusto estar con ustedes, para ponernos de acuerdo sobre qué acciones son las que más requieren y la forma en la que el ayuntamiento va a contribuir”, expresó el alcalde.

El edil destacó que con el apoyo de las y los habitantes se trabajará también en la mejora de la imagen urbana de la comunidad, construyendo juntos un entorno digno. “Esta es una administración ciudadana, un gobierno con causa que trabaja para la gente, y cuentan con un presidente en movimiento”.