Impulsa Julio César Conejo Alejos la formación cívica con la realización del Concurso de Escoltas de la Zona Escolar 034
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:33:37
Villa Morelos, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.– Con la finalidad de fortalecer la formación cívica entre las juventudes del municipio, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, asistió como invitado al Concurso de Escoltas de la Zona Escolar 034, evento que reunió a diversas secundarias de la región.

Durante el evento, el edil expresó que para él fue un momento especialmente significativo regresar a su “adorada secundaria”, donde compartió con estudiantes, docentes y personal directivo una jornada dedicada al trabajo en equipo, la disciplina y el respeto a los símbolos patrios.

“Un honor regresar a mi adorada secundaria. Con gusto atendimos la invitación de la Zona Escolar 034 para presenciar un concurso que reconoce el talento, la entrega y la disciplina de nuestras y nuestros jóvenes”, señaló Conejo Alejos.

Durante su mensaje, subrayó que este tipo de competencias adquiere un valor fundamental porque incentivan habilidades que acompañarán al alumnado a lo largo de su vida académica y personal. 

Además, afirmó que quienes participan ya son merecedores de todo reconocimiento por su dedicación y el esfuerzo que invierten en representar dignamente a sus instituciones.

“Es porque se hacen acreedores a todo nuestro reconocimiento, porque forman parte del talento de nuestro municipio y porque son jóvenes destacados en una disciplina que exige compromiso y constancia”, enfatizó.

Por último, felicitó de manera amplia a todas las escoltas participantes, así como al cuerpo docente y directivo, por mantener vivo el impulso a actividades que fortalecen la identidad comunitaria y los valores cívicos.

