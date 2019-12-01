Impulsa Julio César Conejo Alejos el desarrollo de las mujeres con taller de corte de cabello en San Nicolás

Impulsa Julio César Conejo Alejos el desarrollo de las mujeres con taller de corte de cabello en San Nicolás
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 21:45:20
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Villa Morelos, Michoacán, 27 de junio de 2026.- Un gobierno cercano es aquel que lleva oportunidades hasta cada comunidad y genera herramientas para mejorar la calidad de vida de las familias, señaló el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, quien puso en marcha con éxito el Taller de Corte de Cabello en la comunidad de San Nicolás, como parte de las acciones de capacitación que impulsa el Gobierno con Causa y en Movimiento.

El alcalde destacó que estos talleres tienen como objetivo brindar a las mujeres conocimientos que les permitan desarrollar nuevas habilidades, fortalecer su economía familiar y abrir oportunidades de autoempleo, contribuyendo a su crecimiento personal y al bienestar de sus hogares.

Julio César Conejo Alejos señaló que su administración trabaja para acercar este tipo de programas a las distintas localidades del municipio, convencido de que el desarrollo de Morelos comienza con el fortalecimiento de las capacidades de su gente, especialmente de las mujeres, quienes desempeñan un papel fundamental en la transformación de sus comunidades.

Durante el arranque del taller, las participantes manifestaron su entusiasmo por contar con espacios de aprendizaje que les permitan adquirir herramientas prácticas y generar nuevas alternativas para mejorar sus ingresos, reconociendo el compromiso del Gobierno Municipal por llevar este tipo de beneficios hasta las comunidades.

El presidente municipal reiteró que el Gobierno con Causa y en Movimiento continuará impulsando acciones de capacitación, emprendimiento y desarrollo social que acerquen oportunidades a todos los rincones del municipio, fortaleciendo la participación ciudadana y promoviendo el bienestar de las familias morelenses.

Con el inicio de este taller en San Nicolás, el Ayuntamiento de Morelos continúa ampliando su programa de capacitación en las diferentes localidades del municipio, acercando herramientas que favorecen el autoempleo, impulsan el desarrollo de las mujeres y generan mayores oportunidades para las familias, consolidando una administración cercana a la gente y comprometida con el progreso de Morelos.

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