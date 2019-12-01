Impulsa Juan Antonio Magaña de la Mora ley para evitar juicios largos y fortalecer la solución pacífica de conflictos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:22:51

Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.– Con el objetivo de evitar juicios largos, costosos y desgastantes, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó la iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México destacó que esta propuesta abre la puerta al diálogo como vía principal para encontrar soluciones favorables entre las partes, privilegiando acuerdos sobre la confrontación.

Durante la presentación, la coordinadora del Grupo Parlamentario, Sandra Arreola Ruíz, subrayó que la construcción de acuerdos requiere estructuras de confianza, reglas claras y un marco legal sólido que respalde los procesos de diálogo.

“Esta ley viene a dar orden y respaldo para que el diálogo funcione, que los acuerdos se cumplan y que la justicia realmente se acerque a la gente. Apostar por el acuerdo es un acto de responsabilidad y de humanidad”, expresó.

En su intervención, Magaña de la Mora señaló que esta iniciativa representa un cambio de visión en el sistema de justicia, al dejar atrás procesos que dividen y generan desgaste.

“Proponemos una ruta distinta: menos litigio y más acuerdos; menos confrontación y más diálogo; menos desgaste y más soluciones”, afirmó.

El diputado explicó que la iniciativa contempla mecanismos como la mediación, la conciliación, la negociación colaborativa y la justicia restaurativa, con un enfoque integral que abarca la familia, las escuelas, las comunidades y la administración pública.

Asimismo, resaltó que uno de los avances más relevantes es la inclusión de la negociación colaborativa, que rompe con la lógica tradicional de ganar o perder, apostando por soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

Por su parte, María del Pilar Chávez Franco, especialista con más de 25 años de experiencia en la materia, destacó que la iniciativa se encuentra armonizada con la legislación general y tiene el potencial de contribuir significativamente a la pacificación del estado, al atender no sólo conflictos jurídicos, sino también problemáticas de convivencia social.

Finalmente, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Serrato Lozano, consideró que esta ley permitirá fortalecer la protección de los derechos de las víctimas, al ofrecer mejores alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia jurídica.