Impulsa Gobierno de Quiroga el ahorro familiar con programa de calentadores solares a bajo costo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:33:02

Quiroga, Michoacán, a 7 de abril del 2026.– Con el compromiso de apoyar la economía de las familias y promover el uso de energías limpias, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció la disponibilidad del programa de calentadores solares a bajo costo en el municipio.

La alcaldesa destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el patrimonio de los hogares quiroguenses, al tiempo que permite un ahorro significativo en el gasto diario de gas, beneficiando directamente la economía familiar.

El programa contempla la adquisición de calentadores solares de 12 tubos, diseñados para brindar eficiencia y durabilidad, siendo una alternativa sustentable y accesible para las familias del municipio.

Las y los interesados pueden acudir a la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando como único requisito una copia de su identificación oficial (INE).

“En el Gobierno de Quiroga seguimos trabajando para acercar apoyos que realmente impacten en la vida diaria de nuestra gente, ayudando a que más familias ahorren y vivan mejor”, expresó la presidenta municipal.

Finalmente, el Gobierno de Quiroga reiteró la invitación a la ciudadanía para aprovechar este programa, que forma parte de las acciones enfocadas en el bienestar social y el desarrollo sustentable del municipio.