Impulsa Gobierno de Quiroga el ahorro familiar con programa de calentadores solares a bajo costo

Impulsa Gobierno de Quiroga el ahorro familiar con programa de calentadores solares a bajo costo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:33:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 7 de abril del 2026.– Con el compromiso de apoyar la economía de las familias y promover el uso de energías limpias, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció la disponibilidad del programa de calentadores solares a bajo costo en el municipio.

La alcaldesa destacó que esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el patrimonio de los hogares quiroguenses, al tiempo que permite un ahorro significativo en el gasto diario de gas, beneficiando directamente la economía familiar.

El programa contempla la adquisición de calentadores solares de 12 tubos, diseñados para brindar eficiencia y durabilidad, siendo una alternativa sustentable y accesible para las familias del municipio.

Las y los interesados pueden acudir a la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, presentando como único requisito una copia de su identificación oficial (INE).

“En el Gobierno de Quiroga seguimos trabajando para acercar apoyos que realmente impacten en la vida diaria de nuestra gente, ayudando a que más familias ahorren y vivan mejor”, expresó la presidenta municipal.

Finalmente, el Gobierno de Quiroga reiteró la invitación a la ciudadanía para aprovechar este programa, que forma parte de las acciones enfocadas en el bienestar social y el desarrollo sustentable del municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a automovilista ejecutado en la colonia Palito Verde de Uruapan. Michoacán; su hermano resultó herido
Camión de carga se queda sin frenos y choca contra 11 vehículos, dejando el saldo de 4 personas lesionadas en Acapulco, Guerrero
Caen 7 por ataque armado en alcaldía Tlahuác
Caen 55 personas en Operativo Refuerzo CDMX
Más información de la categoria
UMSNH alerta sobre diplomas apócrifos de supuestos cursos impartidos por la institución
Bedolla quiere imponer a Gladyz Butanda como gobernadora: Memo Valencia
Fiscalía de Michoacán no tiene denuncias por afectaciones durante protestas de Arantepacua
Respaldo absoluto a salud universal anunciado por Sheinbaum: Bedolla
Comentarios