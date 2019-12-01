Impulsa Gobierno de Morelos el Primer Concurso Literario de Dichos Populares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 19:12:15

Villa Morelos, Michoacán, a 18 de diciembre 2025.– Con el firme propósito de preservar y celebrar la riqueza de la tradición oral de Morelos, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, informó sobre la realización del Primer Concurso Literario de Dichos Populares.

Esta iniciativa es impulsada por el Ayuntamiento, a través de la Casa de la Cultura, y en coordinación con la Dirección de Cultura, Educación, Salud y Deporte.

Ante esto, el edil destacó que este concurso tiene como objetivo recopilar y difundir dichos populares, refranes y frases célebres que forman parte de la memoria colectiva de Morelos y sus comunidades, reconociendo el valor cultural y social que estas expresiones representan para la identidad del municipio.

“Los dichos populares son parte de nuestra historia viva; reflejan la sabiduría, el ingenio y la manera en que nuestras comunidades han transmitido conocimientos de generación en generación. Preservarlos es también fortalecer nuestras raíces”, expresó el edil.

Por lo cual, la convocatoria está abierta a cualquier persona originaria o residente del municipio de Morelos.

Cada participante podrá enviar un dicho popular, refrán o frase comúnmente utilizada por personas originarias de Morelos y sus alrededores, incluyendo el texto del dicho, el nombre de la persona a quien se le atribuye, así como los datos de contacto del concursante.

Las postulaciones deberán enviarse a la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Morelos. El periodo de recepción inicia a partir de la emisión de la convocatoria y concluirá a las 24:00 horas del próximo 27 de diciembre, un día antes de la celebración del evento.

Conejo Alejos explicó que los dichos que cumplan con los requisitos serán publicados en la página oficial del Ayuntamiento y de la Casa de la Cultura, donde se realizará una votación pública mediante reacciones en Facebook.

Cabe destacar que, el conteo final se llevará a cabo en vivo durante la conmemoración del Día del Migrante, el 28 de diciembre de 2025.

En cuanto a la premiación, se otorgarán estímulos económicos a los tres primeros lugares: 2,500 pesos al primer lugar, 1,500 pesos al segundo y 1,000 pesos al tercero.

Finalmente, el presidente municipal invitó a la ciudadanía a participar activamente y a compartir la riqueza cultural que distingue a Morelos, reiterando que este tipo de concursos fortalecen la identidad, la memoria y el orgullo comunitario.

Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a la Dirección de Cultura, Educación, Salud y Deporte o enviar un mensaje a la página oficial de Facebook del Ayuntamiento.