Impulsa Gobernador al campo queretano con una bolsa de 45 mdp para productores de maíz

Querétaro, Querétaro, 3 de febrero del 2026.- La soberanía empieza en no depender de comer de otros países, por ello se le apuesta al campo, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar en el municipio de San Juan del Río el arranque regional del programa de Maíz para Consumo Humano que integra una bolsa de recursos estatales por casi 45 millones de pesos, para distribuir apoyos en especie durante este año, referentes a cuatro mil 300 toneladas de maíz.

“Y yo creo que uno está, debe estar a la altura de los retos. Y quizás no está en todas las buenas, pero en las malas sí, y el año pasado, y los últimos años, si ha habido un sector que ha sido muy lastimado, es el campo, y debemos de entender la trascendencia que tiene el campo para los que vivimos en la ciudad. Ustedes son los que nos alimentan”, manifestó.

Desde la nave comercial del Centro Expositor del municipio, donde se especificó que para este año la meta estatal es cubrir 28 mil 667 hectáreas en beneficio de 17 mil 226 productores de los 18 municipios, el mandatario queretano recalcó que esta acción busca reducir el impacto alimentario con materia prima para la producción de tortilla por al menos cuatro meses, así como la contención de pérdidas económicas de estas familias productoras a fin de retomar el rumbo productivo.

“Entonces, creo yo que es muy importante seguirlos apoyando con todo lo que podamos (…) gracias a los empresarios, que le siguieron apostando, y le subimos los impuestos cuando yo llegué como Gobernador, porque si no, no hubiéramos podido hacer muchas acciones como lo que estamos haciendo aquí el día de hoy con el campo, y gracias a eso, y a que hemos ido a traer inversión de otras partes de México, del mundo, llega esa inversión acá, da empleo, pagan impuestos, y gracias a esos impuestos podemos ampliar en la manera de lo posible nuestros proyectos, nuestros programas como el día de hoy”, enfatizó.

Al tiempo de informar que el Gobernador autorizó destinar más recursos para seguir apoyando en este 2026 al campo queretano con programas de este tipo, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, detalló que los apoyos emergentes en especie destinados a pequeños productores de granos básicos, nacieron en la presente administración estatal, ante la recurrencia de sequías prolongadas, lluvias intensas y otros eventos hidrometeorológicos que afectan la agricultura temporal, principalmente maíz, reducen rendimientos y comprometen la seguridad alimentaria de hogares rurales.

“Y ahí es justamente cuando dice el Gobernador vamos a ayudarles, él siempre lo ha dicho yo voy a estar con los productores del campo, con los campesinos, con los agricultores con los ganaderos en las buenas y en las malas por eso hemos entregado implementos agrícolas, hemos entregado tecnología, maquinaria, hemos entregado diferentes cosas para que puedan llevar a cabo sus actividades, pero algo que ha sido también muy puntual y lo ha dicho quizá no siempre esté en todas las buenas, pero siempre voy a estar en las malas con los productores”, aseveró.

Ante las y los productores del campo, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, resaltó el compromiso del mandatario estatal de continuar apoyándolos con insumos como estos, dejando claro que no los dejarán solos, que todo su equipo se mantendrá a su lado; impulsando su productividad, promoviendo el consumo local; y logrando, juntos, un auténtico desarrollo sustentable comunitario, en beneficio de sus familias.

“El Gobernador a todo su equipo de trabajo nos dijo, todos a la calle, no quiero gente en el escritorio, los quiero en el territorio, en los ejidos (…) Vamos a estar aquí contigo, y así como lo estamos hoy, estaremos aquí contigo entregando los apoyos, estaremos aquí contigo cuando más se necesita, y como lo dijo don Amadeo, estaremos aquí contigo con solidaridad y con mucha sensibilidad de apoyar a la gente, de apoyar a quienes más nos necesitan”, subrayó.

Con esta entrega de insumos se cumple un gran compromiso establecido por el Gobernador, subrayó el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, al celebrar que con ello se benefician mas de dos mil 300 familias productoras del municipio sanjuanense, quienes todos los días trabajan la tierra para llevar alimentos a las mesas de los hogares queretanos.

Posterior a la distribución de apoyos del programa de maíz para consumo humano, a nombre de los beneficiarios, José Amadeo Francisco Balerio de la comunidad El Cazadero municipio de San Juan del Río, ponderó la llegada de estos insumos de maíz que representan, dijo, el respaldo del Gobernador al sector primario, brinda un gran alivio para las familias; además significa alimento, solidaridad, sensibilidad y compromiso con los que día a día trabajan la tierra, acciones que reflejan la voluntad de atender las necesidades reales de la gente.