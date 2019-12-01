Impulsa Gladyz Butanda programa Taxi Seguro en Pátzcuaro 

Pátzcuaro, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, encabezó la puesta en marcha del programa Taxi Seguro en Pátzcuaro, donde un total de 200 unidades ofrecerán garantías de seguridad al transportar usuarias y usuarios.

La integración de Pátzcuaro al programa en cuestión se generó en un evento protocolario en el que estuvieron presentes decenas de choferes que colocaron en sus unidades el holograma de Taxi Seguro, cuya exposición visible, dijo, será garantía de seguridad al abordar una unidad, “sobre todo en la temporada del Día de Muertos, cuando miles de visitantes arribarán a este municipio”.

En el evento de arranque, Gladyz Butanda explicó que el surgimiento de este programa permitirá demostrar que es seguro viajar en un taxi concesionado, que “las mujeres y niñas podemos recurrir a este medio de transporte con plena seguridad de que llegaremos con bien a nuestros destinos, y que la sinergia que se está construyendo entre el Gobierno de Michoacán y el sector transportista nos permitirá concebir un servicio de transporte público a la altura de las necesidades de la ciudadanía”.

La funcionaria estatal remarcó que el holograma permite comprobar que las y los choferes recibieron capacitaciones para mejorar el servicio que ofrecen, así como con perspectiva de género, a fin de que se garantice la seguridad de las mujeres y niñas que utilicen este medio de transporte.

La directora del Instituto del Transporte de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que, en una segunda etapa, se incorporarán los servicios de una plataforma digital exclusiva para transporte concesionado que acredite la identidad del operador, y que funcionará de manera gratuita para los concesionarios, es decir, sin comisiones por el uso del servicio.

En la puesta en marcha del programa Taxi Seguro estuvieron presentes también el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, además del secretario de Turismo, Roberto Monroy García y el diputado del Distrito 15 de Pátzcuaro, Antonio Salvador Mendoza Torres.