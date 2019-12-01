Impulsa Gladyz Butanda desarrollo turístico sostenible del lago de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 17:20:19

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- La región Lacustre contará con un ambicioso programa de desarrollo territorial y urbano, con proyectos que embellecerán y potenciarán la proyección turística de los municipios aledaños al lago de Pátzcuaro, sin alterar ni transgredir su riqueza natural, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Lo anterior, tras la firma de un acuerdo con los gobiernos de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro, a través del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Vamos a impulsar un ambicioso programa de ordenamiento territorial y mejoramiento urbano en toda la franja del lago de Pátzcuaro, a fin de mejorar la imagen de sus municipios y fortalecer su potencial turístico”, dijo en presencia de los alcaldes de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez; de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez; de Tzintzuntzan, Patricio García Alva, así como representantes del municipio de Erongarícuaro.

Además, señaló la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, se contemplan también obras y acciones encaminadas a sanear y garantizar la preservación del lago de Pátzcuaro.

Gladyz Butanda subrayó que las acciones previstas en este programa también forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya aplicación, remarcó, ayudará a fortalecer el tejido social de la entidad.