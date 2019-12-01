Impulsa Gladyz Butanda desarrollo turístico sostenible del lago de Pátzcuaro

Impulsa Gladyz Butanda desarrollo turístico sostenible del lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 17:20:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- La región Lacustre contará con un ambicioso programa de desarrollo territorial y urbano, con proyectos que embellecerán y potenciarán la proyección turística de los municipios aledaños al lago de Pátzcuaro, sin alterar ni transgredir su riqueza natural, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

Lo anterior, tras la firma de un acuerdo con los gobiernos de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga y Erongarícuaro, a través del Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

“Vamos a impulsar un ambicioso programa de ordenamiento territorial y mejoramiento urbano en toda la franja del lago de Pátzcuaro, a fin de mejorar la imagen de sus municipios y fortalecer su potencial turístico”, dijo en presencia de los alcaldes de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez; de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez; de Tzintzuntzan, Patricio García Alva, así como representantes del municipio de Erongarícuaro. 

Además, señaló la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, se contemplan también obras y acciones encaminadas a sanear y garantizar la preservación del lago de Pátzcuaro. 

Gladyz Butanda subrayó que las acciones previstas en este programa también forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya aplicación, remarcó, ayudará a fortalecer el tejido social de la entidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a un hombre en el Centro de Uruapan, Michoacán
Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 
Aseguran armas y un vehículo en la localidad El Moreno de Villamar, Michoacán 
Ataque armado deja un hombre sin vida y un joven herido en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 
Ataque armado deja un hombre sin vida y un joven herido en Apatzingán, Michoacán
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Comentarios