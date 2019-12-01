Impulsa Felifer Macías la conectividad y educación para todas y todos los queretanos

Querétaro, Querétaro, a 15 de abril de 2026.- Para abatir el rezago educativo, el municipio de Querétaro ha beneficiado 4 mil 918 queretanos con computadoras y se entregarán 400 certificados de bachillerato a través de los programas “Conectados” e “Impulso Educativo”, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Señaló que estas iniciativas fortalecen el liderazgo de la capital en materia educativa y acceso a la tecnología, además de contribuir a reducir la brecha digital entre las y los queretanos de todas las edades.

“Me da mucha satisfacción que en el municipio de Querétaro podamos estar impactando a cinco mil personas, que son familias las usuarias de estas computadoras, cinco mil computadoras entregadas, que les insisto les estamos cambiando la vida, les estamos dando herramientas y oportunidades para salir adelante y para cumplir sus sueños en el tema educativo, en el tema de emprendimiento, en el tema de negocios, y es por eso que en un tema tan sensible como este, hoy estamos dando resultados muy concretos”.

Agregó que una de las peticiones más frecuentes de las y los jóvenes durante las reuniones y recorridos era el impulso para acotar la brecha tecnológica, por eso se tomó la decisión de entregar dentro de esta convocatoria 4 mil 918 computadoras portátiles a emprendedores, estudiantes, deportistas o personas con alguna actividad económica social.

José Ojeda Dorantes, secretario de Desarrollo Social, informó que la convocatoria registró cerca de 15 mil solicitudes; y derivado de la disponibilidad presupuestal permitió beneficiar a 4 mil 918 queretanos.

Además, subrayó que el impacto se amplía, ya que los equipos pueden ser utilizados por más de un integrante del hogar, lo que extiende su alcance a más de 20 mil personas.

“El total de beneficiados se distribuyó en las siete delegaciones, es decir, Santa Rosa Jáuregui tiene 924 beneficiados, Félix Osores Sotomayor cuenta con 875 beneficiados, Josefa Vergara y Hernández registró 864 beneficiados, Epigmenio González tiene 860 beneficiados, Centro Histórico registra 659 beneficiados, Felipe Carrillo Puerto cuenta con 579 beneficiados y Villa Cayetano Rubio tuvo 157 beneficiados”.

Respecto al programa “Impulso Educativo”, Felifer Macías, comentó que se tomó la decisión de apoyar esta iniciativa para que las personas mayores de 18 años puedan regularizar sus estudios de bachillerato y para que Querétaro sea punta de lanza nivel nacional y el segundo lugar nacional en modelo educativo en el país.

“En Querétaro salimos adelante, en Querétaro nunca nos ponemos límites, y en el tema más importante, que es el educativo, para hacerte de oportunidades, para hacerte de herramientas, para alcanzar tus sueños, no hay límite de edades, no hay límite de mentalidad, lo único que se ocupa es muchísima voluntad para salir adelante”.

Ojeda Dorantes señaló que el programa tiene la finalidad de disminuir el rezago educativo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de la superación académica, mediante una ayuda social que permita a los ciudadanos asistir a un curso de capacitación, presentar el examen único de acreditación para el nivel educativo de bachillerato y recibir sin costo el certificado de bachillerato.

“En esta convocatoria se entregarán 400 certificados de bachillerato. Cabe destacar que del total de beneficiarios el 65 por ciento son mujeres y el 35 por ciento son hombres; mientras que la persona con mayor edad es de 70 años y el menor es de 18 años, edad que marca las reglas de operación”.